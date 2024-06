Hajj : Aujourd’hui, les rituels commencent par le « Jour de Tarwiyah»

Bakou, 14 juin, AZERTAC

Le Jour de Tarwiyah » est la première station des rituels du Hajj, alors que les pèlerins de la Sainte Maison de Dieu se préparent à arriver aujourd'hui, vendredi 8 Dhul-Hijjah, aux cheveux de Mina pour passer le jour de Tarwiyah, en suivant la Sunna du Prophète Mohammed (Sallallahu alaihi wasallam).

Mina se trouve entre La Mecque et Muzdalifah, à environ 7 kilomètres au nord-est de la Grande Mosquée. C'est dans les limites de la Sainte Mosquée, et c’est une vallée entourée de montagnes sur les côtés nord et sud. Elle n'est habité que pendant la période du Hajj. Il est délimité par la Jamaraat Al-Aqaba du côté de La Mecque, et par la vallée de Muhassar du côté de Muzdalifah.

Les divers secteurs ont achevé leurs préparatifs pour accueillir les hôtes du Rahman, assurant ainsi leur sérénité et bénéficiant de la bienveillance divine. Le ministère de la Santé a équipé l'hôpital Mina Al-Shar'a Al-Jadid d'une capacité de 50 lits, dont 13 pour les urgences, 2 lits de réanimation, et 3 lits d'isolement. Il comprend également une section pour le traitement du stress thermique et des coups de chaleur. Des lits spécialement équipés pour le service des urgences ont été préparés avec des équipements modernes pour recevoir les cas d'urgence. L'hôpital dispose de 10 cliniques générales et spécialisées, d'une unité d'endoscopie, d'une unité d'isolement, d'une unité de soins intensifs avec 16 lits entièrement équipés, d'une unité de dialyse rénale avec 4 lits, d'un service de stérilisation, et de plusieurs unités d'hospitalisation. Le laboratoire de l'hôpital est équipé des dernières technologies pour fournir des résultats rapides en un temps record.

L’hôpital d'urgence de Mina a une capacité de près de 200 lits, comprenant environ 88 lits dans le service des urgences, ainsi que des lits pour l'isolement des cas de maladies respiratoires et la réanimation cardio-pulmonaire. Il dispose également de 34 lits dédiés aux soins intensifs. Les consultations externes de l'hôpital comprennent 35 cliniques, couvrant les spécialités générales et spécialisées pour servir les pèlerins et traiter toutes sortes de cas. Différentes salles d'opération sont équipées, y compris celles pour les accouchements. Le laboratoire est équipé des dernières technologies et du personnel qualifié pour effectuer toutes les analyses et examens médicaux. Des équipements d'imagerie par tomodensitométrie et par radiographie sont disponibles, ainsi qu'une salle pour les endoscopies gastro-intestinales et une banque de sang.

L’hôpital Mina Al-Wadi a une capacité de 160 lits répartis entre des lits pour les urgences et la réanimation cardiopulmonaire, ainsi que des lits pour la dialyse rénale et les cas suspects de maladies respiratoires. Il dispose également de chambres d'isolement à pression négative, et plus de 20 lits sont spécialement réservés pour les coups de chaleur anticipés et l'épuisement thermique. L'hôpital comprend des salles d'opération, des salles pour les accouchements, des endoscopies gastro-intestinales, et une banque de sang. Il comporte également une section pour la stérilisation, une autre pour les radiographies avec des équipements mobiles et fixes, ainsi que des appareils de tomodensitométrie et d'imagerie par résonance magnétique. Un laboratoire équipé est disponible pour tous les types d'analyses et d'examens de laboratoire, ainsi qu'une unité de dialyse rénale et d'endoscopies.

L’hôpital Mina Al-Jisr a une capacité de 150 lits, dont des lits de soins intensifs, des chambres d'isolement à pression négative, et des lits pour les services de dialyse rénale. Le service des urgences comprend 40 lits, comprenant des lits de réanimation cardiopulmonaire, des lits pour la zone d'observation équipés pour les cas de stress thermique et de coups de chaleur, ainsi que des lits d'urgence pour les maladies respiratoires. Le service des consultations externes comprend des cliniques équipées pour toutes les spécialités, ainsi qu'un service de consultation sur rendez-vous pour certaines spécialités comme la pédiatrie ou la gynécologie-obstétrique. L’hôpital dispose également de salles d'opération, de salles équipées pour les accouchements et les endoscopies. Il propose ses services dans diverses spécialités médicales générales, y compris les urgences, les consultations externes générales, la chirurgie générale, l'orthopédie, la gynécologie-obstétrique, la médecine interne générale, ainsi que des sections pour les maladies respiratoires, rénales, gastro-intestinales et les soins intensifs, en plus des cas de maladies cardiaques.

Les services de santé du ministère de la Garde nationale ont achevé l'aménagement de leurs sites dans les lieux saints avec des cliniques et un centre de traitement du stress thermique et des coups de chaleur à Mina et Arafat, avec la participation de plus de 250 employés et praticiens de la santé. Parmi eux, environ 50 médecins spécialisés en soins intensifs, cardiologie, urgences, médecine interne, chirurgie, gynécologie-obstétrique, orthopédie, médecine familiale et communautaire, et contrôle des infections. À Mina, il y a 5 cliniques pour hommes et femmes et pour les maladies respiratoires, 26 lits d'hospitalisation, des lits de soins intensifs, des chambres d'isolement pour maladies infectieuses, une salle pour petites interventions et pansements, une clinique dentaire, ainsi que des services de pharmacie, de laboratoire et de radiologie.

L’Autorité du Croissant-Rouge participe cette année avec plus de 2 540 personnels médicaux, paramédicaux et administratifs, comprenant des médecins, des spécialistes, des techniciens ambulanciers et des urgentistes. Ils sont répartis dans 98 centres de secours situés aux points d'entrée, sur les routes des pèlerins, dans la capitale sacrée, dans la Mosquée sacrée de La Mecque et dans les lieux saints. L'autorité fait appel à une élite de personnel administratif pour renforcer la préparation, la planification et fournir un soutien logistique afin de garantir la durabilité opérationnelle du service de secours. De plus, elle renforce ses équipes de terrain avec plus de 694 véhicules, comprenant 320 ambulances, 13 véhicules de réponse avancée, 7 hélicoptères d'ambulance aérienne, 2 avions d'évacuation médicale, 15 motos, 150 voitures de golf, 150 scooters électriques, 27 vélos électriques et 10 bus d'ambulance. Des véhicules de service soutiennent également les opérations de secours et administratives durant la mission du Hajj de cette année. En outre, plus de 96 personnes travaillent cette année dans la répartition médicale à la capitale sacrée, ainsi que plus de 595 volontaires opérant sous l'égide de l'équipe de volontaires dans diverses spécialités médicales et paramédicales.

Cette année, la société Kidana a achevé les tours résidentielles modernes et multi-étages « Kidana Al-Wadi » dans la région de Mina, pouvant accueillir plus de 30 000 pèlerins avec leurs 10 tours. Ces tours, conçues avec des designs modernes inspirés de l'identité architecturale des lieux saints, visent à améliorer le paysage urbain et à offrir une expérience rassurante aux invités d'Allah. La société a réalisé le projet Kadana Al-Wadi 6 en 9 mois en partenariat avec le secteur privé, avec une superficie de construction atteignant 165 000 m². Elle s'est attachée à développer les infrastructures principales des dix bâtiments, veillant à ce qu'ils puissent stocker environ 6 600 m³ d'eau et disposent d'une capacité électrique de 33 mégawatts, faisant de ces bâtiments modernes un modèle concurrentiel au service des invités d'Allah.

La Compagnie saoudienne d’électricité (Saudi Electricity Company) a connecté des stations mobiles de 110 kV pour un coût de 60 millions de riyals, ce projet ayant été mis en service le 31 mai 2024. Le projet s'étend sur un réseau de plus de 4 km avec une capacité totale des stations atteignant 147 MVA. Des projets de raccordement des abonnés dans la zone centrale de La Mecque et les lieux saints ont été réalisés pour un coût de plus de 166 millions de riyals. Les coûts des projets de renforcement des réseaux moyenne et basse tension dépassent 36 millions de riyals, tandis que les projets de remplacement des réseaux et d'automatisation des stations de distribution dans la zone centrale de La Mecque et les lieux saints ont coûté 46 millions de riyals. De plus, la société a mis en œuvre un projet de raccordement des abonnés dans les zones de logement des pèlerins, coûtant plus de 6 millions de riyals, ainsi qu'un certain nombre de projets de distribution de qualité visant à améliorer la distribution de l'électricité, renforçant ainsi la stabilité du service électrique et garantissant de répondre efficacement aux besoins des pèlerins. Elle a également créé 22 centres de départ à Arafat pour un coût total de plus de 25 millions de riyals, ainsi que 6 centres de départ à Mina et Muzdalifah pour un coût supérieur à 9 millions de riyals, afin d'assurer une réponse rapide des équipes techniques aux signalements et de les traiter avec les plus hauts niveaux d'efficacité et de fiabilité. En outre, la construction d'un bâtiment adjacent au centre d'opérations et de contrôle, coûtant plus de 18 millions de riyals, ainsi que de 8 bâtiments pour le logement du personnel des stations de transformation, coûtant plus de 8 millions de riyals, a été réalisée.

De son côté, le train Mashaer a achevé ses préparatifs à travers 9 gares réparties dans le Saint Mashaer, reliées par une double ligne ferroviaire longue de 18 km. La capacité du train est de 72 000 passagers par heure dans un sens et prépare plus de 2000 voyages. Il vise à faciliter le déplacement des invités de Dieu vers et depuis leurs emplacements, tandis que la vitesse du train atteint 80 kilomètres par heure et peut parcourir la distance entre Mina et Arafat en environ vingt minutes. La flotte de trains des Lieux saints se compose de 17 trains, et la capacité d'un train est de trois mille passagers, tandis que la capacité en sièges du train représente 20 % de son nombre total de passagers, ce qui porte la capacité du train des Lieux saints à 72 passagers par heure, et il contribue au transport de plus de 350 pèlerins dans son mouvement de transport des pèlerins entre les différents Lieux Saints. Les gares ont été conçues en fonction du nombre de portes d'entrée et de sortie du train. Il y a 60 portes de chaque côté, car le train Holy Mashaer contribue au transport de centaines de milliers de pèlerins dans chacun de ses différents mouvements entre les Masha'ir.

Le ministère de l'Environnement, de l'Eau et de l'Agriculture a indiqué que plus de 2 000 employés travaillent cette année pour fournir des services d'eau aux pèlerins, car le débit de pompage quotidien dépasse 750 mètres cubes à La Mecque et atteint un million de mètres cubes aux heures de pointe à Arafat et à l'Aïd et les quantités d'eau stockées ont atteint 3,2 millions de mètres cubes, en plus de la réalisation d'environ 4 100 tests de laboratoire quotidiens pour garantir la qualité de l'eau fournie aux pèlerins, soulignant que le ministère a lancé 10 projets d'une valeur de plus de 158 millions de riyals pour développer les infrastructures et soutenir l’approvisionnement en eau.

Le ministère des Transports et de la Logistique a préparé cette année l'initiative d'asphalte en caoutchouc flexible dans les allées piétonnes des Lieux saints pour le Hajj sur la route parallèle à la route piétonne n°6 menant au mont Al-Rahma à Arafat, et a travaillé à la mise en œuvre de l'initiative à plus d'un endroit, y compris la zone entourant la mosquée Namira à Arafat, avec une superficie totale supérieure à 25 mille mètres carrés, ce qui contribue à réduire la température d'environ 20% par rapport aux autres routes.