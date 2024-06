Le ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères participe à la Conférence sur la reconstruction de l'Ukraine

Bakou, 12 juin, AZERTAC

En marge d’une visite de travail en République fédérale d’Allemagne, le ministre des Affaires étrangères de la République d’Azerbaïdjan, a participé le 11 juin à la Conférence sur la reconstruction de l’Ukraine et y a pris la parole.

Dans son discours, le ministre Djeyhoun Baïramov a détaillé les aides humanitaires, les programmes de réhabilitation et les efforts de reconstruction de l’Azerbaïdjan en réponse à la situation en Ukraine. Il a souligné que l’Azerbaïdjan continuerait à apporter son soutien.

Le ministre Djeyhoun Baïramov a mentionné le soutien constant de l’Azerbaïdjan à la souveraineté et à l’intégrité territoriale de l’Ukraine. Il a dit que dès le début de la situation en Ukraine, son pays s’était déclaré favorable à la cessation immédiate des opérations militaires et à la résolution du conflit par des moyens diplomatiques dans le cadre du droit international.

Exprimant de profonds regrets concernant les lourdes conséquences humanitaires du conflit, le ministre Djeyhoun Baïramov a évoqué que l’Azerbaïdjan faisait partie des premiers pays à avoir fourni de l’aide humanitaire à l’Ukraine.

« À ce jour, l’Azerbaïdjan a accordé un total de 40 millions de dollars d’aide, y compris des médicaments, de la nourriture et des générateurs électriques. De plus, l’Azerbaïdjan a mis en œuvre un programme de réhabilitation médicale et socio-psychologique pour les enfants affectés par le conflit en Ukraine, qui a couvert 154 enfants jusqu’à présent », a-t-il précisé.

Le ministre Djeyhoun Baïramov a également mentionné le soutien de l’Azerbaïdjan aux projets de restauration des infrastructures en Ukraine, en soulignant la reconstruction achevée d’un bâtiment scolaire dans la ville d’Irpin.

« En tant que pays confronté à la menace des mines terrestres dans ses territoires libérés de l’occupation, l’Azerbaïdjan a constamment soutenu le renforcement de la solidarité avec les pays touchés par les mines et a apporté de l’aide à l’Ukraine en matière de déminage.