Bakou, 14 juin, AZERTAC

Chaque année, le 14 juin, les pays du monde entier célèbrent la Journée mondiale du donneur de sang, selon le site officiel de l’OMS. Cette manifestation permet de remercier les donneurs de sang volontaires, bénévoles, du geste salvateur qu’ils font en donnant leur sang, et de sensibiliser l’opinion à la nécessité de dons de sang réguliers pour assurer la qualité, la sécurité et la disponibilité de sang et de produits sanguins pour les patients qui en ont besoin.

Les transfusions de sang et de produits sanguins contribuent à sauver des millions de vies chaque année. Elles peuvent aider à prolonger la vie de patients souffrant de maladies mortelles et à améliorer leur qualité de vie, et sont utilisées lors d’actes médicaux et chirurgicaux complexes. Elles jouent aussi un rôle essentiel et vital dans les soins de la mère et de l’enfant, et lors des interventions d’urgence en cas de catastrophes d’origine humaine ou naturelle.

À l’occasion de la Journée mondiale du donneur de sang, célébrée le 14 juin 2024, l’OMS, ses partenaires et les communautés du monde entier s’uniront autour du thème 20 ans de célébration du don de sang : merci à tous les donneurs de sang !

Le 20e anniversaire de la Journée mondiale du donneur de sang est une excellente occasion de remercier les donneurs de sang du monde entier pour leurs dons réguliers qui sauvent des vies et de leur rendre hommage pour l’influence profonde qu’ils ont à la fois sur les patients et sur les donneurs. C’est aussi le bon moment pour s’attaquer aux difficultés qui continuent de se poser et pour accélérer la progression vers l’accès universel à des transfusions sanguines sûres.

Les objectifs de la campagne sont les suivants :

remercier les millions de donneurs de sang bénévoles qui contribuent à la santé et au bien-être de millions de personnes dans le monde et leur rendre hommage ;

présenter les résultats obtenus et les difficultés rencontrées dans le cadre des programmes nationaux du sang et échanger les meilleures pratiques et les enseignements tirés ;

insister sur le besoin continu en dons de sang réguliers et non rémunérés pour parvenir à un accès universel à des transfusions sanguines sûres ; et

promouvoir une culture du don de sang régulier auprès des jeunes et du grand public et élargir la base de donneurs de sang tout en la rendant plus pérenne.