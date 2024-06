Le Groupe d’Initiative de Bakou tiendra sa conférence consacrée au colonialisme au siège de l’ONU à New York

Bakou, 20 juin, AZERTAC

Une autre conférence du Groupe d’Initiative de Bakou consacrée à la lutte contre le colonialisme se tiendra le 20 juin au siège de l'ONU à New York.

La conférence aura lieu dans le cadre de la réunion annuelle du Comité spécial - C24, créé pour la mise en œuvre de la Déclaration des Nations Unies sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples colonisés.

La Conférence intitulée « Vers l'indépendance et les libertés fondamentales : le rôle du Comité C24 pour mettre fin au colonialisme » réunira des représentants provenant des territoires coloniaux français et néerlandais, ainsi que de de la Corse, de la Guyane française, de la Guadeloupe, de la Martinique, de Maohi Nui (Polynésie française), de la Kanaky (Nouvelle Calédonie), de Saint-Martin, de Bonaire, ainsi que des États-Unis, de la France, du Brésil, des îles Gambiennes et des Pays-Bas.