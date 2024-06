La Russie et la Corée du Nord signent un traité de partenariat stratégique global

Bakou, 19 juin, AZERTAC

Le président russe Vladimir Poutine, en visite actuellement à Pyongyang, et le président de la Commission des affaires de l'Etat de la Corée du Nord, Kim Jong-un, ont signé un traité de partenariat stratégique global à l'issue d'une rencontre en tête à tête à la maison des hôtes d'Etat de Kumsusan qui aura duré deux heures, selon les rapports des agences de presse russe TASS et Interfax publiés ce mercredi. Poutine a détaillé que ce traité comprenait «un soutien mutuel entre la Russie et le Nord en cas d'attaque.»

Poutine a précisé que «ce traité porte un caractère défensif» en l'estimant comme un traité sans précédent qui fera que les relations entre les deux pays atteindront un «nouveau sommet» alors que le leader nord-coréen Kim Jong-un a dit pour sa part que les liens avec la Russie ont été hissés au niveau similaire d'une «alliance».

Cet accord de soutien mutuel en cas d'attaque des deux pays pourrait être interprété comme une restauration du traité d'amitié de soutien mutuel et de coopération entre la Corée du Nord et l'ex-Union soviétique signé en 1961 qui garantissait une «intervention automatique» en cas de situation d'urgence des deux pays. Ce traité avait été annulé en 1996 après la dissolution de l'ex-Union soviétique. Le traité d'amitié, de bon voisinage et de coopération signé entre la Russie et la Corée du Nord en 2000 avait exclu l'«intervention automatique».

Le président russe a aussi noté que la Russie et la Corée du Nord coopéreront dans le domaine militaire et «n'écarte pas l'éventualité de développer la coopération de technologie militaire». En se basant sur ce traité, les deux pays voisins renforceront la coopération dans de vastes domaines. La Russie a noué des partenariats stratégiques globaux avec le Vietnam, l'Egypte, la Mongolie et l'Afrique du Sud. Quant à la Chine, la Russie a noué un «partenariat stratégique total à la nouvelle ère».

Au début du sommet bilatéral étendu, qui s'est tenu ce mercredi après-midi pendant une heure et demie juste après une cérémonie de bienvenue sur la place Kim Il-sung, le président russe a indiqué que le nouveau document de base était prêt afin d'établir des relations à long terme avec la Corée du Nord, notant au passage que «la Russie se bat contre l'hégémonisme et l'impérialisme des Etats-Unis et de ses pays satellites depuis plusieurs décennies». (Yonhap)