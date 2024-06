Déclaration finale du 6e Forum mondial sur le dialogue interculturel distribuée comme document de l’Assemblée générale de l’ONU

Bakou, 7 juin, AZERTAC

La déclaration finale du sixième Forum mondial sur le dialogue interculturel organisé qui s’est tenu du 1er au 3 mai 2024 en Azerbaïdjan a été distribuée comme document de la 78e session de l’Assemblée générale des Nations Unies, a-t-on appris auprès de la Représentation permanente de l’Azerbaïdjan auprès de l’ONU.

L’AZERTAC présente le texte intégral de la déclaration distribuée :

Déclaration finale du sixième Forum mondial sur le dialogue interculturel

Nous, participants au sixième Forum mondial sur le dialogue interculturel organisé, dans le cadre du « Processus de Bakou », par le Ministère de la Culture de la République d’Azerbaïdjan en partenariat avec l’UNESCO, l’Alliance des civilisations de l’Organisation des Nations Unies, l’ICESCO et ONU Tourisme,

Réaffirmant notre engagement à promouvoir la compréhension, le respect et la coopération interculturels entre les nations ;

Connaissant la valeur intrinsèque de la diversité et la richesse que le multiculturalisme et la coexistence pacifique apportent aux sociétés ;

Conscients de l’importance que revêt le dialogue, qui est un puissant moyen de favoriser la compréhension mutuelle, de régler les conflits et d’établir des relations pacifiques, et demeurant attachés à la promotion du dialogue interculturel, lequel permet de relever les défis mondiaux, de promouvoir le développement durable et d’assurer un monde plus juste et plus inclusif ;

Saluant les initiatives menées dans le cadre du Processus de Bakou depuis 2008 et les résultats auxquels elles ont abouti, ainsi que les décisions qui ont été prises, également dans ce cadre, à l’issue des Forums mondiaux sur le dialogue interculturel qui se sont tenus à Bakou en 2011, 2013, 2015, 2017 et 2019 ;

Rappelant le rapport sur le dialogue interculturel que le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies remet chaque année à l’Assemblée générale des Nations Unies et la résolution de l’UNESCO de 2022 intitulée « Le Processus de Bakou : promouvoir le dialogue interculturel et l’inclusion sociale pour une paix et un développement durables », dans laquelle le Secrétariat de l’UNESCO, les États membres et les partenaires intéressés ont été encouragés à continuer de soutenir le Processus de Bakou ;

S’engageant à défendre les principes d’égalité, de tolérance et de respect de toutes les cultures, religions et convictions, tout en continuant d’appuyer le dialogue interculturel et interconfessionnel ;

Inquiets des diverses menaces qui pèsent sur le patrimoine culturel de l’humanité, notamment des effets néfastes qu’ont sur les biens culturels les migrations irrégulières, les changements climatiques et les conflits armés, y compris les mines terrestres, les engins explosifs improvisés et les engins non explosés ;

Soulignant le rôle de la culture, du tourisme, de l’éducation, de la participation des jeunes et des médias, et réaffirmant notre engagement à promouvoir la compréhension, le respect et la coopération interculturels entre les nations ;

Soulignant qu’il est nécessaire d’entamer des conversations constructives qui comblent les divisions culturelles et favorisent l’empathie et la compassion.

II. Appel à l’action

Nous disons notre détermination à bâtir un monde où la diversité est célébrée, où l’inclusivité a toute sa place et où toutes les voix sont entendues.

Nous constatons que les échanges culturels, le tourisme, l’art et le patrimoine culturel permettent de jeter des ponts et de favoriser la coexistence pacifique entre les pays et les peuples.

Nous savons le rôle immense que joue dans le monde le Processus de Bakou pour ce qui est de faciliter le dialogue entre diverses parties représentant des pays de tous les continents et les grandes organisations internationales.

Nous demandons aux États et aux organisations internationales de donner la priorité au dialogue interculturel et d’en faire un outil essentiel de promotion de la paix, de la compréhension, de la coopération et de la prospérité dans un monde de plus en plus interconnecté et, à cet égard, de continuer d’appuyer le Processus de Bakou.

Nous remercions les organisateurs du sixième Forum sur le dialogue interculturel et en particulier le Gouvernement de la République d’Azerbaïdjan pour la qualité de l’organisation et leur accueil, ainsi que les orateurs, les modérateurs et les intervenants pour la précieuse contribution qu’ils ont apportée aux débats, et nous encourageons les organisations partenaires à poursuivre les activités et les projets du Processus de Bakou entre chaque édition du Forum.

Ensemble, nous nous engageons à favoriser une culture de dialogue, de respect et de compréhension qui transcende les frontières et contribue à la paix et à la sécurité mondiales.