Le livre « Les Œuvres choisies » de William Faulkner a été publié

Bakou, 7 juin, AZERTAC

Le Centre de Traduction d’Etat d’Azerbaïdjan a publié la prochaine édition de la série « Joyaux de la littérature mondiale » de 150 volumes – le livre « Les Œuvres choisies » de l'écrivain américain de renommée mondiale, du lauréat du prix Nobel William Faulkner, a-t-on appris auprès du Centre.

Le livre, qui commence par l'article « A propos du roman « Le Bruit et la Fureur », comprend le discours du prix Nobel de l'écrivain, les nouvelles « Feuilles rouges », « L'Incendiaire », « Soleil couchant », « Septembre ardent », « Une rose pour Emily », « Chevelure », « La Jalousie », le roman « Le Bruit et la Fureur » et l'essai « William Faulkner et sa saga Yoknapatawpha » du traducteur connu Tehran Valiyev.

Les auteurs de la traduction des œuvres en langue azerbaïdjanaise sont les traducteurs connus Natig Safarov, Nariman Abdulrahmanli, Mahir Garayev et Etimad Bachketchid.