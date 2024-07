Yonhap : La Corée du Nord tire deux missiles balistiques

Bakou, 1er juillet, AZERTAC

La Corée du Nord a tiré deux missiles balistiques ce lundi, a déclaré l'armée sud-coréenne, alors que le Nord avait averti qu'il mènerait des contremesures en réponse à l'exercice militaire conjoint entre la Corée du Sud, les Etats-Unis et le Japon, selon Yonhap.

Le Comité des chefs d'état-major interarmées (JCS) de Séoul a indiqué qu'un missile balistique de court porté a été lancé vers 5h05 du matin depuis la région de Jangyon dans la province du Hwanghae du Sud, dans le sud-ouest du pays, en direction du nord-est. Il a détecté un autre missile balistique non identifié tiré à environ 5h15 et qu'il est en train d'analyser. Le JCS n'a pas fourni d'autres détails, comme la distance parcourue par les missiles.

«En renforçant notre surveillance et notre vigilance face à des lancements supplémentaires, notre armée maintient un état de préparation complet, en partageant les données de missiles balistiques nord-coréens avec les autorités américaines et japonaises», a indiqué le JCS dans un texto envoyé à des journalistes.

Le ministère nord-coréen des Affaires étrangères avait dénoncé dimanche l'exercice «Freedom Shield» multi-domaines de Séoul, Washington et Tokyo, en annonçant que le pays prendrait des mesures «offensives et accablantes» contre ce qu'il a qualifié de tentative de renforcement du bloc militaire. La manœuvre qui s'est terminées samedi avait impliqué des chasseurs et navires de guerre, dont un porte-avions américain.

Le tir d'aujourd'hui est intervenu cinq jours après que le Nord a tiré un missile balistique vers la mer de l'Est mercredi dernier. Le Nord avait affirmé le lendemain avoir testé avec succès un missile à têtes multiples, mais le Sud avait rejeté cette version des faits en affirmant qu'il s'agissait d'une «tromperie» car le missile aurait simplement explosé en plein vol.

La Corée du Nord a intensifié les tensions transfrontalières au cours des semaines récentes, en lançant des ballons contenant des déchets vers la Corée du Sud en représailles à la distribution sur son sol de tracts anti-Pyongyang par des transfuges nord-coréens installés au Sud.

Le dernier tir est également intervenu sur fond de préoccupations croissantes sur le renforcement de la coopération entre Pyongyang et Moscou, après que le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un et le président russe Vladimir Poutine ont signé un traité de partenariat stratégique global durant un sommet le mois dernier à Pyongyang. L'accord inclut l'engagement pour les deux pays à fournir de l'aide militaire si l'une ou l'autre partie est attaquée.