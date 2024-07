Le président de la République reçoit les lettres de créance du nouvel ambassadeur des Philippines MIS A JOUR VIDEO

Bakou, 1er juillet, AZERTAC

Le président de la République d’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, a reçu le 1er juillet les lettres de créance du nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire des Philippines à Bakou, Henry Bensurto, Jr.

L’ambassadeur a remis ses lettres de créance au chef de l’Etat azerbaïdjanais.

Puis, le président Aliyev a eu un entretien avec l’ambassadeur.

Henry Bensurto, Jr. a transmis les salutations du président des Philippines, Ferdinand Romualdez Marcos, au chef de l’Etat azerbaïdjanais.

Le président Ilham Aliyev a exprimé sa reconnaissance pour les salutations de son homologue philippin et a demandé de lui transmettre les siennes.

Evoquant le développement des relations entre les deux pays dans divers domaines, le président azerbaïdjanais a abordé la coopération et les contacts entre les peuples au sein des organisations internationales, ainsi que dans les domaines du tourisme et des investissements, et a souligné l’importance de visites de délégations gouvernementales.

L’ambassadeur a dit que la présidence azerbaïdjanaise du Mouvement des non-alignés avait été très réussie, que l’Azerbaïdjan avait laissé un grand héritage dans ce domaine et avait pris des mesures sérieuses en matière d’institutionnalisation du Mouvement.

Exprimant ses félicitations pour l’organisation de la COP29 en Azerbaïdjan, Henry Bensurto, Jr. a déclaré que les Philippines seraient également représentées à cet événement par une délégation de haut niveau.

Le président de la République a exprimé ses remerciements pour les félicitations et les paroles agréables pour la présidence du Mouvement des non-alignés ainsi que de la COP29.

Le président Ilham Aliyev a présenté sa reconnaissance pour le soutien des Philippines en tant que pays membre à la mise en œuvre réussie de la présidence azerbaïdjanaise du Mouvement des non-alignés.

Le chef de l’Etat a souligné que l’Azerbaïdjan, comme faisant partie du Sud global, tenterait de renforcer la solidarité et de construire des ponts entre les pays dans le cadre de la COP29.