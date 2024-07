Les chefs de la diplomatie azerbaïdjanaise et israélienne discutent de la situation à Gaza

Bakou, 1er juillet, AZERTAC

Le ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères Djeyhoun Baïramov s’est entretenu le 28 juin, par téléphone, avec son homologue israélien des Affaires étrangères Israël Katz.

Les parties ont discuté de la situation actuelle et des perspectives de la coopération entre les deux pays, des questions internationales et régionales et de la situation à Gaza.

Djeyhoun Baïramov a souligné l'importance de parvenir au plus tôt à un cessez-le-feu à Gaza, mettant en valeur l’importance de ne pas cibler la population civile des deux côtés et de résoudre le conflit israélo-palestinien de manière pacifique.

Les travaux et les plans nécessaires à réaliser dans le cadre de la présidence azerbaïdjanaise de la Conférence sur l’interaction et les mesures de confiance en Asie pour la période 2024-2026 ont été examminés lors de l'entretien téléphonique.

Djeyhoun Baïramov a informé Israël Katz de la situation actuelle et des réalités dans la région pendant la période post-conflit, des travaux de restauration et de construction à grande échelle réalisés dans les territoires libérés de l'occupation, de la lutte contre la menace des mines et du processus de paix entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie.

Il a été souligné qu'une opportunité de coopération entre les deux pays s'est présentée dans le cadre de la présidence azerbaïdjanaise de la 29e session de la Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (COP29).

Les parties ont également procédé à un échange de vues sur d'autres questions d'intérêt mutuel.