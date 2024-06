Aserbaidschanisches Team ist für Leichtathletik-EM 2024 in Rom komplett

Baku, 1. Juni, AZERTAC

Nach Abschluss des internationalen Qualifikationsverfahrens ist das aserbaidschanische Team für die Leichtathletik-Europameisterschaften 2024 komplett, die vom 7. bis 12. Juni in Rom, Italien, stattfinden sollen. 4 Athleten werden den Aserbaidschanischen Athletik-Verband bei den Titelkämpfen in Rom vertreten. Sie werden ihr Können in den Disziplinen Hammerwurf, Weitsprung und Dreisprung unter Beweis stellen.

Die Leichtathletik-EM in Rom ist für viele Athleten die Generalprobe für die Olympischen Sommerspiele in Paris.