Fußball: Borussia Dortmund und Trainer Terzic trennen sich

Baku, 13. Juni, AZERTAC

Der Trainer des Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund, Edin Terzic, verlässt den Verein.

Terzic habe um die sofortige Auflösung seines Vertrages gebeten, teilte Borussia Dortmund mit. Dieser Bitte sei entsprochen worden.

Terzic erklärte, er habe das Gefühl, dass der anstehende Neustart von einem neuen Mann an der Seitenlinie begleitet werden sollte. Der BVB hatte in der abgelaufenen Saison zwar das Champions-League-Finale erreicht, blieb in der Bundesliga mit Platz fünf jedoch unter den Erwartungen.