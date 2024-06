Assistent des Präsidenten: Zusammenarbeit zwischen Aserbaidschan und Russland im humanitären und Bildungsbereich entwickelt sich erfolgreich

Baku, 21. Juni, AZERTAC

“Heute leben wir in einer Welt, in der die Nachfrage nach Verkehrswegen von Tag zu Tag steigt. Die geografische Lage und die erheblichen Investitionen in die Verkehrsinfrastruktur haben es Aserbaidschan ermöglicht, zu einem der Verkehrs- und Logistikzentren auf dem eurasischen Kontinent zu werden“, sagte der Assistent des Präsidenten von Aserbaidschan, Leiter der Abteilung für außenpolitische Angelegenheiten in der Präsidialverwaltung, Hikmat Hajiyev, in seiner Rede bei der 5. Sitzung des russisch-aserbaidschanischen Expertenrats unter dem Titel “Zusammenarbeit zwischen Russland und Aserbaidschan im Rahmen regionaler Projekte und Initiativen“ in Baku.

Der Assistent des Präsidenten sprach in seiner Rede die russisch-aserbaidschanischen Beziehungen an und wies darauf hin, dass sich die Zusammenarbeit im humanitären und Bildungsbereich erfolgreich entwickelt.

“Die Zweigstelle der Lomonossow-Universität Moskau in Aserbaidschan und die Bakuer Filiale der Ersten Staatlichen Medizinischen Setschenow-Universität Moskau arbeiten erfolgreich in Aserbaidschan. In Aserbaidschan wird der russischen Sprache große Bedeutung beigemessen. Mehr als 140.000 Kinder werden an etwa 340 Schulen auf Russisch unterrichtet. Über 15.000 aserbaidschanische Bürger studieren an den russischsprachigen Fakultäten der aserbaidschanischen Universitäten. In diesem Jahr finden in Aserbaidschan die Tage der russischen Kultur statt. Auch zahlreiche kulturelle Veranstaltungen sind hier geplant. All dies wird natürlich zur weiteren Stärkung der Beziehungen zwischen den befreundeten Völkern unserer Länder beitragen“, betonte er.

Hikmat Hajiyev zeigte sich zuversichtlich, dass sich die Beziehungen zwischen den beiden Ländern durch die konsequente Politik der Staatschefs der beiden Länder auch in Zukunft in aufsteigender Linie entwickeln werden.