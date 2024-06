Formel-1-Pilot unterschreibt "mehrjährigen" Vertrag

Baku, 27. Juni, AZERTAC

Zahlreiche Cockpits sind in der Formel 1 für die Saison 2025 noch vakant. Ein Rennstall hat nun zumindest einen Platz besetzt.

Pierre Gasly bindet sich an Formel-1-Team Alpine. Das gaben die Franzosen am Donnerstagvormittag offiziell bekannt. Über die genaue Laufzeit teilte der Rennstall keine Informationen mit. Gasly unterzeichnete einen "mehrjährigen" Vertrag, heißt es lediglich in der Mitteilung.

"Ich fühle mich in diesem großartigen Team sehr wohl. Ich genieße es, ein echter Teil sowohl des Formel-1-Projekts als auch der größeren Vision von Alpine Cars zu sein. Ich bin seit über 18 Monaten offiziell hier und es war immer der Plan, ein langfristiges Projekt mit dem Team aufzubauen", wird Gasly zitiert: "Obwohl die bisherige Saison auf der Rennstrecke eine Herausforderung war, bleibe ich dem Projekt treu und werde nirgendwo hingehen."

Auch Teamchef Bruno Fermin zeigte sich hocherfreut über die Unterschrift: "Er ist ein Fahrer mit enormer Erfahrung in der Formel 1 und zeigt weiterhin großes Potenzial auf der Rennstrecke. Für Alpine als Marke ist er ein großartiger Botschafter und wir freuen uns daher auf die Fortsetzung unserer Zusammenarbeit."

Hat Mick Schumacher eine Chance aufs zweite Alpine-Cockpit? - Damit ist ein Alpine-Fahrer für die kommende Saison bestätigt. Wer an der Seite des 28-Jährigen fährt, ist weiter unklar. Sein aktueller Teamkollege Esteban Ocon wird ab 2025 nicht länger für Alpine fahren, sein Aus wurde nach dem Großen Preis von Monaco bestätigt.

Gute Chancen werden dem aktuellen Alpine-Ersatzfahrer Jack Doohan eingeräumt. Auch Mick Schumacher könnte durchaus ein Thema sein. Der 25-Jährige fährt für Alpine in der Langstrecken-Weltmeisterschaft und peilt seit seinem Aus bei Haas ein Comeback in der Königsklasse an.

Ebenfalls heiß gehandelt wird Ferrari-Star Carlos Sainz, der jüngst bekannt gegeben hatte, möglichst zeitnah seine Zukunft geklärt haben zu wollen. Treiber hinter diesem spektakulären Wechsel könnte der neue Alpine-Berater Flavio Briatore sein.