Sommer-Davos 2024 wird in chinesischer Küstenstadt Dalian stattfinden

Baku, 24. Juni, AZERTAC

Die Drohnenaufnahme vom 17. Juni 2024 zeigt den Xinghai-Platz in Dalian in der nordostchinesischen Provinz Liaoning. Das Sommer-Davos-Treffen 2024 werde vom 25. bis 27. Juni in der nordostchinesischen Küstenstadt Dalian stattfinden.

Das Dalian International Conference Center, Veranstaltungsort von Sommer-Davos 2024, ist in Dalian in der nordostchinesischen Provinz Liaoning zu sehen, 16. Juni 2024. Das Sommer-Davos-Treffen 2024 werde vom 25. bis 27. Juni in der nordostchinesischen Küstenstadt Dalian stattfinden, wie AZERTAC unter Berufung auf Xinhua berichtete.

Das diesjährige Forum, das auch als 15. Jahrestreffen der New Champions des Weltwirtschaftsforums bekannt ist, wird mit dem Thema "Nächste Frontier für Wachstum" abgehalten werden.