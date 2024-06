Disneyland Hongkong erreicht Rekordgewinne im ersten Quartal

Baku, 27. Juni, AZERTAC

Das Disneyland Resort Hongkong meldete am Dienstag ein verbessertes Ergebnis für das Geschäftsjahr 2023, während Umsatz und Gewinn im ersten Quartal dieses Jahres neue Rekorde erreichten, wie AZERTAC unter Berufung auf Xinhua berichtete.

Der Umsatz im Geschäftsjahr 2023, das von Oktober 2022 bis Ende September 2023 lief, kletterte im Vergleich zum Vorjahr um 156 Prozent auf 5,7 Milliarden Hongkong-Dollar (rund 730 Millionen US-Dollar), während sich der Gesamtverlust auf 356 Millionen Hongkong-Dollar verringerte, so der Ergebnisbericht des Resorts.

Noch im Kalenderjahr 2023 habe das Resort dank der Eröffnung des weltweit ersten "Frozen"-Themenlandes im November die Gewinnzone erreicht, sagte Michael Moriarty, Geschäftsführer des Disneyland Resort Hongkong.

"Die starke Dynamik hält an. Das erste Quartal 2024 war unser erfolgreichstes Quartal aller Zeiten, in dem wir Rekordwerte beim Umsatz und beim Nettogewinn erzielt haben", so Moriarty.

Im Jahr 2025 wird das Resort sein 20-jähriges Bestehen feiern. Moriarty zufolge wird es weiterhin in Einrichtungen und besondere Angebote investieren, die auf die Erwartungen der Besucher zugeschnitten sind.