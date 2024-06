Aserbaidschanischer Außenminister und US-Vizeaußenminister besprechen regionale Entwicklungen

Baku, 28. Juni, AZERTAC

Aserbaidschans Außenminister Jeyhun Bayramov hat sich am Freitag, dem 28. Juni mit dem US-Vizeaußenminister für europäische und eurasische Angelegenheiten James O’Brien getroffen.

Bei dem Treffen wurden aktuelle Themen der bilateralen und multilateralen Agenda zwischen den beiden Ländern sowie der aktuelle Stand und die Aussichten für eine Versöhnung zwischen Aserbaidschan und Armenien und regionale Entwicklungen besprochen.

Die Seiten betonten die Bedeutung der Entwicklung der Beziehungen zwischen den USA und Aserbaidschan auf der Grundlage historischer Wurzeln und gemeinsamer Interessen in verschiedenen Bereichen.

Der aserbaidschanische Chefdiplomat informierte den US-Vizeaußenminister über die aktuelle Lage in der Region in der Nachkonfliktzeit und die Verhandlungen über einen Friedensvertrag zwischen Aserbaidschan und Armenien. Er stellte fest, dass Aserbaidschan als Initiator der wichtigsten Elemente des Friedensprozesses mit Armenien daran interessiert sei, Frieden und Stabilität in der Region wiederherzustellen.

Der aserbaidschanische Außenminister wies darauf hin, dass Armenien seine fortbestehenden Ansprüche auf die Souveränität und territoriale Integrität Aserbaidschans aufgeben müsse, die in der armenischen Verfassung und den Gesetzgebungsakten verankert sind. Er betonte, dass Armenien diesbezüglich seine Verfassung ändern müsse.

Er betonte zudem, dass Armeniens Militarisierungspolitik nicht zu Frieden und Stabilität in der Region beiträgt.

Während des Treffens tauschten die Seiten auch Meinungen über andere bilaterale und regionale Fragen von beiderseitigem Interesse aus.