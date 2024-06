Präsident Ilham Aliyev empfängt stellvertretenden US-Außenminister für europäische und eurasische Angelegenheiten AKTUALISIERT VIDEO

Baku, 28. Juni, AZERTAC

Am Freitag, dem 28. Juni hat der Präsident der Republik Aserbaidschan, Ilham Aliyev, den stellvertretenden Staatssekretär für europäische und eurasische Angelegenheiten im US-Außenministerium, James O'Brien, zum Gespräch empfangen.

James O'Brien erinnerte an die Gespräche, die während des jüngsten Telefongesprächs zwischen US-Außenminister Antony Blinken und Präsident Ilham Aliyev geführt wurden. Er betonte das Engagement der Vereinigten Staaten, die regionale Friedensagenda voranzutreiben, und ihre Bereitschaft, diesen Prozess zu unterstützen. Er unterstrich die Bedeutung der Zusammenarbeit zwischen Aserbaidschan und den Vereinigten Staaten in verschiedenen Bereichen, einschließlich der Ausweitung der Beziehungen auf strategischer Ebene. In diesem Zusammenhang diskutierten die Seiten die regionale Zusammenarbeit, den Mittleren Korridor und andere Themen.

Präsident Ilham Aliyev sagte seinerseits, dass es bei seinem jüngsten Telefongespräch mit Antony Blinken vor allem um ein breites Spektrum der Beziehungen zwischen den beiden Ländern ging.

Präsident Ilham Aliyev betonte zudem, dass seit den ersten Tagen der Unabhängigkeit des Landes eine erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen Aserbaidschan und den Vereinigten Staaten in verschiedenen Bereichen aufgebaut worden sei.

Bei dem Treffen wurde die Rolle Aserbaidschans bei der Energiesicherheit Europas hervorgehoben. Die Zusammenarbeit im Energiesektor zwischen Aserbaidschan und den Vereinigten Staaten sowie die Konsultationen von Delegationen der beiden Länder im Rahmen der COP wurden angesprochen.

Die Vereinigten Staaten werden ihre Unterstützung für eine erfolgreiche Durchführung der COP29 fortsetzen, versicherte James O'Brien.