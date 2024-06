Präsident Ilham Aliyev und First Lady Mehriban Aliyeva besuchen zentralen Botanischen Garten VIDEO

Baku, 21. Juli, AZERTAC

Der Präsident der Republik Aserbaidschan Ilham Aliyev und First Lady Mehriban Aliyeva haben am Freitag, dem 21. Juli den zentralen Botanischen Garten nach den Wiederaufbau- und Rekonstruktionsarbeiten in Baku besucht, wie AZERTAC berichtete.

Präsident Ilham Aliyev und First Lady Mehriban Aliyeva weihten beim Besuch im Botanischen Garten das neue Gebäude des Instituts für Botanik ein.

Der Bürgermeister von Baku, Eldar Azizov, informierte den Präsidenten und die First Lady über die Arbeiten, die im Garten geleistet wurden.

Man teilte dem Präsidenten mit, dass der Botanische Garten, der 1935-1938 gegründet worden war, 45 Hektar groß ist.

Hier werden etwa 247 Baum- und 162 fremdländische und einheimische Straucharten gepflegt und nach systematischen, pflanzengeographischen und ökologischen Gesichtspunkten geordnet gezeigt.

Das Institut betreibt 4 lokale und 2 internationale Datenbanken, die auf die Verbesserung des wissenschaftlichen Informationssystems abzielen.