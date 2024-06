Argentiniens Präsident Milei beginnt zweitägigen Besuch in Deutschland

Baku, 22. Juni, AZERTAC

Der argentinische Präsident Milei beginnt heute einen zweitägigen Besuch in Deutschland. Zum Auftakt wird er in Hamburg von der wirtschaftsliberalen Hayek-Gesellschaft geehrt.

Am Sonntag trifft Milei Bundeskanzler Scholz zu Gesprächen in Berlin. Das Programm des Besuchs wurde nach Angaben der Bundesregierung auf Wunsch der argentinischen Seite gekürzt. So finden weder eine gemeinsame Pressekonferenz noch ein Empfang mit militärischen Ehren statt.