Flavio Briatore kehrt in die Formel 1 zurück

Baku, 22. Juni, AZERTAC

Die Rückkehr von Ex-Renault-Teamchef Flavio Briatore in die Formel 1 ist perfekt. Der Italiener schließt sich dem kriselnden Werksteam Alpine an. Dies bestätigte der Rennstall am Freitagmorgen.

Nachdem am Freitag zunächst das Portal "racingnews365" über die bevorstehende Rückkehr Briatores in die Formel 1 berichtete, bestätigte Rennstall Alpine das Comeback des 74-Jährigen wenig später.

"Das Alpine F1 Team kann bestätigen, dass Flavio Briatore von Luca de Melo, CEO der Renault-Gruppe, als führender Berater für den Formel-1-Bereich eingestellt wurde", teilte der Rennstall mit.

In seiner neuen Rolle werde sich Briatore hauptsächlich auf "übergeordnete Bereiche" des Formel-1-Rennstalls konzentrieren, heißt es in der kurzen Pressemitteilung. Alpine nennt hier explizit die "Suche nach Spitzentalenten".

Außerdem soll Briatore sein "Insiderwissen zum Fahrermarkt" preisgeben, die aktuellen Strukturen im Formel-1-Team von Alpine auf den Prüfstand stellen und die Teamleitung in Strategie-Fragen beraten.

Alpine-Absturz in der Formel 1 - Mit der Einstellung des ehemaligen Weltmeister-Machers reagiert Alpine auf die Talfahrt in den letzten Monaten. Auf und abseits der Strecke geht es beim Werksteam drunter und drüber. In der Konstrukteurswertung liegt man derzeit auf dem maßlos enttäuschenden achten Platz.

Dazu knallte es auch hinter den Kulissen mächtig. Zahlreiche führende Köpfe wurden in diesem Jahr von ihren Aufgaben entbunden. Zudem gibt es Gerüchte, nach denen Motor-Bauer Renault mit dem Gedanken spielen soll, sich angesichts der Regeländerungen zur Formel-1-Saison 2026 aus der Königsklasse zurückzuziehen. Geäußert hat sich das Team zu diesen Gerüchten bisher nicht.

Alpine dementierte Briatore-Gerüchte nicht - Dass sich der Italiener mit einer Rückkehr in die Formel 1 beschäftigt, berichteten italienische Medien bereits vor einigen Wochen. Der "Corriere della Serra" behauptete, der 74-Jährige sei sehr empfänglich für eine "Retter-Mission" bei Alpine und denke schon darüber nach, wie man das Team zurück in die Spur bringen könne.

Der Rennstall dementierte die Gerüchte nicht und erklärte in einer Stellungnahme: "Als Team stehen wir in Kontakt mit zahlreichen Experten aus dem Sport, um unsere Leistungen zu verbessern. Wir ziehen alle möglichen Inputs in Betracht und setzen auf den Rat von Experten, die bereits erfolgreich waren."

Jetzt steht fest, dass Briatore einer der besagten Experten war.