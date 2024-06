Präsident Ilham Aliyev empfängt Präsidenten der Asiatischen Entwicklungsbank

Baku, 27. Juni, AZERTAC

Am Donnerstag, dem 27. Juni hat der Präsident der Republik Aserbaidschan, Ilham Aliyev, den Präsidenten der Asiatischen Entwicklungsbank (ADB), Masatsugu Asakawa, zum Gespräch empfangen.

Das Staatsoberhaupt stellte fest, dass der aktuelle Besuch des Präsidenten der Asiatischen Entwicklungsbank in der Region eine gute Gelegenheit bietet, tiefere Einblicke in die laufenden Entwicklungsprozesse in Aserbaidschan zu gewinnen und die Zusammenarbeit zwischen Aserbaidschan und der Bank weiter auszubauen.

Präsident Ilham Aliyev bedankte sich für eine wichtige Rolle der Bank bei der Entwicklung von Sektoren, die sowohl für das Land, als auch für die regionale Zusammenarbeit von entscheidender Bedeutung sind. Das Staatsoberhaupt äußerte sich lobend über die Unterstützung der Asiatischen Entwicklungsbank bei Projekten für den Transport von Erdgas aus Aserbaidschan.

Das Staatsoberhaupt betonte die Bedeutung der Schaffung grüner Energiezonen in Aserbaidschan sowie des Baus von Wasserkraftwerken in den von der armenischen Besatzung befreiten Gebieten.

Bei dem Treffen wurden Fragen der Zusammenarbeit im Zusammenhang mit dem Nord-Süd-Eisenbahnprojekt angesprochen und sowie der weitere Ausbau der Beziehungen im Verkehrsbereich zwischen den zentralasiatischen Länder und Aserbaidschan ausgetauscht.