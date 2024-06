Aserbaidschan und Moldawien besprechen Aussichten für bilaterale Zusammenarbeit

Baku, 29. Juni, AZERTAC

Aserbaidschans Wirtschaftsminister Mikayil Jabbarov hat sich mit dem CEO des moldauischen Unternehmens Purcari Wineries Victor Bostan getroffen. Die Seiten erörterten bei dem Treffen die Geschäftsmöglichkeiten in den befreiten Gebieten, mögliche Kooperationsbeziehungen sowie die Aussichten für die Gründung eines Weinguts.

Bei dem Treffen war ebenfalls der Sonderbeauftragte des Präsidenten der Republik Aserbaidschan in der Stadt Khankendi und den Bezirken Aghdara und Chodschali, Elchin Yusubov anwesend.

Die Seiten besprachen die Entwicklung der Beziehungen zwischen Aserbaidschan und Moldawien, das bestehende Potenzial für eine Partnerschaft mit Moldawien in einer Reihe von Wirtschaftssektoren, darunter im Agrarbereich, sowie Möglichkeiten zur Teilnahme moldawischer Unternehmen an Geschäftsprojekten in den von armenischen Okkupation befreiten Gebieten.