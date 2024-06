Präsident Ilham Aliyev empfängt Unep-Exekutivdirektorin AKTUALISIERT VIDEO

Baku, 27. Juni, AZERTAC

Der Präsident der Republik Aserbaidschan, Ilham Aliyev, hat am Donnerstag, dem 27. Juni die Untergeneralsekretärin der Vereinten Nationen und Exekutivdirektorin des UN-Umweltprogramms (UNEP), Inger Andersen, zum Gespräch empfangen.

Inger Andersen übermittelte Aserbaidschan ihre Glückwünsche zur Ausrichtung der COP29. Sie sagte, dass Aserbaidschan zu einem Zentrum werden würde, in dem die ganze Welt zusammenkommt, um über den globalen Klimawandel zu diskutieren. Die Untergeneralsekretärin der Vereinten Nationen betonte die Bedeutung der Ausrichtung der COP29 und wies darauf hin, dass hier sehr wichtige Entscheidungen sowohl in Bezug auf die Finanzen als auch auf die Transparenzberichterstattung und andere Parameter im Zusammenhang mit dem Klimawandel getroffen werden.

Inger Andersen betonte zudem, dass die Ausrichtung der COP29 durch Aserbaidschan wahrhaftig die Verkörperung und das Beispiel der Führungsrolle des Landes in Sachen Klimawandel bezeugt, und bezeichnete die Schaffung des “Troika“-Mechanismus als entscheidenden Schritt und übermittelte ihre Glückwünsche zu dieser weisen Entscheidung.

Die Untergeneralsekretärin der Vereinten Nationen erinnerte daran, dass die Welt von fossilen Brennstoffen auf eine neue Art von Brennstoff umsteige. Inger Andersen bezeichnete Versuche, Öl und Gas exportierende Länder zu kritisieren, als unfair und sagte, sie persönlich halte dies nicht für fair. Sie betonte, dass jeder Mensch auf der Welt diese Form von Energie brauche.

Inger Andersen betonte, dass Aserbaidschan in Bezug auf ein grünes Klima und einen grünen Übergang starken politischen Willen gezeigt habe, und fügte hinzu, dass die von Aserbaidschan unternommenen Schritte in Bezug auf die globale Methanverpflichtung, die Dekarbonisierung und die Modernisierung der Öl- und Gasindustrie wichtig seien.

Die UN-Untergeneralsekretärin lobte Umweltmaßnahmen, die in Aserbaidschan auf nationaler Ebene ergriffen werden. Sie äußerte sich lobend über die Entwicklung des Konzepts der digitalen und “intelligenten Landwirtschaft“, das Abfallmanagement, Maßnahmen zum Schutz der Umwelt, der ökologischen Umwelt des Kaspischen Meeres und der Artenvielfalt und anderer Bereiche. Inger Andersen schätzte die Erklärung des Jahres 2024 zum Jahr der Solidarität für eine grüne Welt in Aserbaidschan sehr.

Inger Andersen bemerkte, dass sie im Rahmen ihres Besuchs in Aserbaidschan auch Umweltfreiwillige und junge Menschen von IDEA – einer im Umweltbereich tätigen Jugendorganisation – getroffen habe. Sie erwähnte auch ihren Besuch im Schirvan-Nationalpark.

Inger Andersen sprach den Ausbau der Zusammenarbeit zwischen UNEP und Aserbaidschan an und kündigte an, dass der Weltumwelttag am 5. Juni 2026 unter der Schirmherrschaft von UNEP in Aserbaidschan gefeiert werden würde, und betonte seine Bedeutung als eines der wichtigsten globalen Umweltereignisse.

Präsident Ilham Aliyev dankte ihr für die freundlichen Worte und lobte die Zusammenarbeit zwischen UNEP und Aserbaidschan, Andersens Beobachtungen der ökologischen Umwelt und Treffen mit Jugendlichen während ihrer Reise durch die Regionen.

Obwohl Aserbaidschan ein Öl- und Gasexportland ist, betonte das Staatsoberhaupt die Pläne Aserbaidschans, auf grüne Energie umzusteigen, was den politischen Willen des Landes demonstriert.

Der Präsident betrachtete die einstimmige Unterstützung von fast 200 Ländern für Aserbaidschans Präsidentschaft bei der COP29 als Zeichen des Vertrauens in das Land. Der aserbaidschanische Staatschef erklärte, dass Aserbaidschans COP29-Präsidentschaft zum Aufbau von Brücken, Vertrauen und Solidarität zwischen den Nationen der Welt beitragen werde.

Präsident Ilham Aliyev betonte, dass Aserbaidschan, das von 2019 bis 2023 Vorsitzender der Bewegung der Blockfreien Staaten war, sehr enge Beziehungen zu den EU-Ländern pflegt, seinen gewissen Beitrag zur Stärkung der Solidarität zwischen dem Globalen Süden und dem Globalen Norden in Bezug auf den Klimawandel leisten wird.

Der Präsident hob hervor, dass Aserbaidschan die Probleme der kleinen Inselstaaten priorisiert hat und in dieser Frage mit den Ländern der “Troika“ eng zusammenarbeitet.

Präsident Ilham Aliyev machte darauf aufmerksam, dass auch Aserbaidschan unter dem Klimawandel leidet, und stellte fest, dass das Land früher Dürren und weniger Niederschlag erlebte. In letzter Zeit habe es jedoch mehr Niederschlag gegeben, fügte der Staatschef hinzu.

Im Laufe des Gesprächs fand ein Meinungsaustausch über Abfallwirtschaft, Umweltprobleme im Zusammenhang mit dem Kaspischen Meer, seinen sinkenden Wasserstand und die Notwendigkeit einer systematischeren Arbeit und Zusammenarbeit in diesen Bereichen statt.