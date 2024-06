Zwei aserbaidschanische Boxerinnen im EM-Halbfinale in Sarajevo

Baku, 27. Juni, AZERTAC

Die aserbaidschanischen Boxerinnen Aylin Nazarova und Amina Taghi haben sich bei der EUBC-Junioren-Boxeuropameisterschaft in Sarajevo, Bosnien und Herzegowina, mit ihrem Einzug ins Halbfinale mindestens eine Bronzemedaille gesichert.

In der vorletzten Runde wird Nazarova in der Gewichtsklasse bis 48 Kilogramm gegen die Italienerin Giorgia La Rosa antreten, während Taghi in der Gewichtsklasse bis 52 Kilogramm gegen die Rumänin Maria Semeniciuc antreten wird.

Die Halbfinalkämpfe werden am 28. Juni ausgetragen.