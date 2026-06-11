Gipfeltreffen in Brüssel: EU und Südkorea vereinbaren Abkommen für Austausch von Geheimdokumenten

Baku, 11. Juni, AZERTAC

Die EU und Südkorea wollen in den Bereichen Sicherheit und Verteidigung enger zusammenarbeiten.

Wie EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen und der südkoreanische Präsident Lee Jae Myung bei einem Gipfeltreffen in Brüssel mitteilten, ist unter anderem ein Abkommen für den Austausch von Geheimdokumenten geplant. Die EU-Außenbeauftragte Kallas sagte, beide Seiten stünden angesichts aggressiver Nachbarn vor ähnlichen sicherheitspolitischen Herausforderungen.

Die EU und Südkorea wollen darüber hinaus einen neuen Wirtschaftsdialog beginnen und enger in den Bereichen Energie, Forschung sowie Innovation kooperieren. Zur Erleichterung der Geschäftsbeziehungen wurde bei dem Spitzentreffen ein Digitalhandelsabkommen unterzeichnet. Es regelt unter anderem den Online-Verbraucherschutz sowie die Anerkennung der Rechtsgültigkeit und Durchsetzbarkeit elektronischer Verträge.