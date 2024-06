Chinas Sonde Chang’e-6 sammelt 1.935,3 Gramm Proben von der anderen Seite des Mondes

Baku, 29. Juni, AZERTAC

Chinas Chang’e-6-Mission hat 1.935,3 Gramm Proben von der anderen Seite des Mondes gesammelt, gab die chinesische Raumfahrtbehörde CNSA am Freitag bekannt.

Zhang Kejian, Direktor der CNSA, überreichte den Probenbehälter zusammen mit dem Probenzertifikat während einer Zeremonie in Peking an Ding Chibiao, Vizepräsident der Chinesischen Akademie der Wissenschaften (CAS).

Der Minister für Industrie und Informationstechnologie Jin Zhuanglong leitete die Übergabezeremonie.

Nach vorläufigen Messungen sammelte die Chang’e-6-Mission laut CNSA 1.935,3 Gramm Mondproben.

„Wir fanden heraus, dass die von Chang’e-6 zurückgebrachten Proben viskoser als die vorherigen waren und Cluster aufwiesen. Dies sind beobachtbare Merkmale“, sagte Ge Ping, stellvertretender Direktor des CNSA Lunar Exploration and Space Engineering Center ist außerdem Sprecher der Chang’e-6-Mission.

Anschließend werden die Forscher die Mondproben wie geplant lagern und verarbeiten und mit der wissenschaftlichen Forschung beginnen.

Die Mondproben, die zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit von der anderen Seite des Mondes gesammelt wurden, sind von einzigartiger wissenschaftlicher Bedeutung, da sie dazu beitragen werden, die Entwicklung des Mondes besser zu verstehen und das Tempo der friedlichen Erforschung und Nutzung zu beschleunigen Mondressourcen und stellen ein wichtiges Gut für die gesamte Menschheit dar, sagte die CNSA.

Die CNSA setzt sich dafür ein, den Geist der Mondforschung aufrechtzuerhalten, der sich durch „Träume verfolgen, den Mut zur Erkundung, Zusammenarbeit bei der Bewältigung von Herausforderungen und eine Win-Win-Kooperation“ auszeichnet, um ein gutes Probenmanagement sicherzustellen.

Es werde wissenschaftliche Forschung an den Proben organisieren und Chinas Erfolge bei der Monderforschung mit der internationalen Gemeinschaft teilen, fügte die CNSA hinzu.

Basierend auf den von der CNSA veröffentlichten Regeln für die Verwaltung von Mondproben und den Erfahrungen bei der Bearbeitung von Anfragen für Mondproben, die von der Chang’e-5-Mission gesammelt wurden, werden Anfragen für Proben von der Chang’e-6-Mission an inländische Forschungseinrichtungen und weitergegeben Wissenschaftler in etwa sechs Monaten, bemerkte Ge.

In Bezug auf internationale Bewerbungen habe China stets eine positive und offene Haltung bewahrt und heiße Wissenschaftler aus allen Ländern willkommen, ihre Bewerbungen gemäß den festgelegten Verfahren einzureichen, so Ge.

Umfangreiche Forschungen an Mondproben, die von der Chang’e-5-Mission mitgebracht wurden, haben laut CNSA bereits zu bedeutenden wissenschaftlichen Ergebnissen in Bereichen wie der Entstehung und Entwicklung des Mondes, dem Weltraumwetter und der Ressourcennutzung geführt.

Forscher haben mehr als 80 Artikel in wichtigen nationalen und internationalen Fachzeitschriften veröffentlicht, darunter die Entdeckung des neuen Mondminerals Changesite-(Y), des sechsten, das auf dem Mond entdeckt wurde, und des „jüngsten“ Basalts auf dem Mond, einschließlich der Bestimmung des Alters auf etwa zwei Milliarden Jahre geschätzt und die „Lebensdauer“ des Mondvulkanismus um 800 bis 900 Millionen Jahre länger verlängert als bisher angenommen.

Die Sonde Chang’e-6 wurde am 3. Mai in die Umlaufbahn gebracht. Am 25. Juni landete das Rückkehrmodul mit den Mondproben genau im vorgesehenen Siziwang-Bannergebiet im nördlichen Autonomen Gebiet Innere Mongolei und markierte damit den vollständigen Erfolg der Mission.

Das Chang’e-6-Rückkehrmodul ist sicher in Peking angekommen. Laut CNSA öffneten Forscher es und holten den Mondprobenbehälter am Mittwoch erfolgreich zurück.