In Malaysia Ausstellung gewidmet Schuscha eröffnet

Baku, 25. Juni, AZERTAC

In der malaysischen Hauptstadt Kuala Lumpur ist eine Ausstellung unter dem Motto “Reise nach Garabagh durch Farben“ eröffnet worden.

Die Ausstellung wurde im Rahmen des Projekts “Schuscha durch die Augen Malaysias“ mit finanzieller Unterstützung der Agentur für staatliche Unterstützung aserbaidschanischer Nichtregierungsorganisationen in Zusammenarbeit mit der zivilgesellschaftlichen Organisation für kulturelle Beziehungen “Sonmaz Maschall“, der Botschaft Aserbaidschans in Malaysia und der Staatlichen Kunstgalerie Aserbaidschans organisiert.

In der Ausstellung werden etwa 30 Gemälde aserbaidschanischer Künstler zum Thema “Schuscha“ gezeigt.

Der Präsident des Zentrums “KL Jazz & Arts“ in Kuala Lumpur, Maizon Omar, erklärte die Ausstellung für eröffnet.

In seiner Rede bei der Veranstaltung sprach der Botschaftsrat von Aserbaidschan in Malaysia, Elsever Salmanov, die Geschichte von Schuscha an, das für Aserbaidschaner ein historisches und kulturelles Zentrum ist.

Man verteilte an Teilnehmer Broschüren in aserbaidschanischen und englischen Sprachfassungen über “Lieder über Schuscha und Garabagh“ sowie über die Zubereitung von Kostproben der Küche von Schuscha.