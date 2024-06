Schuscha-Tage in Marokko: Treffen mit Minister für Jugend, Kultur und Kommunikation

Rabat, 7. Juni, AZERTAC

Im Rahmen der “Schuscha-Tage“ in Rabat, der Hauptstadt des Königreichs Marokko, haben sich der Sonderbeauftragte des Präsidenten der Republik Aserbaidschan im Bezirk Schuscha, Aydin Karimov, der aserbaidschanische Botschafter in diesem Land, Nazim Samadov, mit dem marokkanischen Minister für Jugend, Kultur und Kommunikation, Mohammad Ben Said, getroffen.

AZERTAC zufolge wurden beim Treffen Meinungen über die bestehenden freundschaftlichen Beziehungen zwischen den beiden Ländern sowie die sich entwickelnden kulturellen Beziehungen ausgetauscht. Während des Gesprächs sprach man die Projekte an, die in der historischen aserbaidschanischen Stadt Schuscha umgesetzt werden. An dieser Stelle sei erwähnt, dass Schuscha für 2024 zur Kulturhauptstadt der islamischen Welt gewählt worden ist.

Die Seiten erörterten auch Programme für kulturelle Veranstaltungen und Fragen der weiteren Entwicklung der Beziehungen.

Am Ende des Treffens wurde Muhammad Ben Said ein Souvenir aus Schuscha überreicht.