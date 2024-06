Präsident Lukaschenko bekräftigt Bereitschaft für mehr Zusammenarbeit mit Aserbaidschan

Baku, 12. Juni, AZERTAC

Die zu einem offiziellen Besuch in Belarus weilende Vorsitzende des aserbaidschanischen Milli Majlis Sahiba Gafarova hat sich mit dem belarussischen Präsidenten Alexander Lukaschenko getroffen.

Alexander Lukaschenko hat beim Treffen die Bereitschaft bekräftigt, die Zusammenarbeit mit Aserbaidschan auszubauen.

Er hieß Sahiba Gafarova im befreundeten Belarus herzlich willkommen: „Ich bin mir sicher, dass Sie Belarus gut kennen und lieben.“

Das belarussische Staatsoberhaupt machte darauf aufmerksam, dass man in Belarus auch 80 Jahre nach der Befreiung des Landes von den Nazi-Invasoren den Beitrag der Aserbaidschaner zum Sieg und zur Befreiung schätzt. Ihre Heldentaten werden geehrt.

Sahiba Gafarova hat am ersten Tag ihrer Visite in Belarus Blumen am Siegesdenkmal in Minsk niedergelegt. So gedachte sie der Helden des Großen Vaterländischen Krieges. „Das ist in der heutigen Zeit sehr wichtig und symbolisch“, betonte der belarussische Staatschef. „Ich freue mich, dass unsere Werte übereinstimmen.“

Alexander Lukaschenko hat die belarussisch-aserbaidschanischen Beziehungen als positiv bezeichnet: „Sowohl auf der Ebene der Staatschefs als auch auf der parlamentarischen Ebene.“

Er sagte, er pflege mit dem aserbaidschanischen Präsidenten Ilham Aliyev seit vielen Jahren gute Beziehungen. Noch als sein Vater Heydar Aliyev an der Macht war. „Er war ein sehr weitsichtiger Mann“, sagte Präsident Lukaschenko. „Ilham Aliyev ist ein würdiger Mann, er ist in die Fußstapfen seines Vaters getreten. Kein anderer Präsident wird jemals so viel für sein Land tun.“

Alexander Lukaschenko sprach auch seinen jüngsten Besuch in Aserbaidschan an. Während der Reise besuchte das belarussische Staatsoberhaupt zusammen mit seinem aserbaidschanischen Amtskollegen Ilham Aliyev unter anderem die wiederbelebten Gebiete Aserbaidschans. Das belarussische Staatsoberhaupt hob besonders das Klima und die natürliche Schönheit von Schuscha hervor: „Ich habe schon viele Orte auf unserem Planeten bereist, aber so einen Ort habe ich noch nie gesehen - saubere Luft, schöne Natur.“

„Ich bin sicher, dass Sie mit der Wiederbelebung dieser Gebiete eine weitere Heldentat vollbringen werden. Wir werden uns gerne daran beteiligen, wir haben uns bereits festgelegt, was wir tun werden. Wir sehen keine Hindernisse“, betonte der belarussische Staatschef.

Der belarussische Präsident charakterisierte die Entwicklung des Handels und der wirtschaftlichen Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern wie folgt: „Unser Handelsumsatz ist nicht schlecht. Aber er ist unausgewogen. Wir müssen mehr Waren aus Aserbaidschan importieren.“

Dieses Thema werde geregelt werden, sagte Präsident Lukaschenko. In Aserbaidschan sprachen die Präsidenten der beiden Länder darüber, in welchen Bereichen die beiden Staaten eine intensive Zusammenarbeit ausbauen werden. Das schließt den Austausch von Technologien in der Agrar- und Rüstungsindustrie ein.

„Kurz gesagt, es gibt keine Tabu-Themen. Wir sind bereit, in diese Richtung zu arbeiten. Ich bin zuversichtlich, dass unsere Parlamente dazu entsprechende Gesetze auf den Weg bringen werden“, war Alexander Lukaschenko überzeugt.