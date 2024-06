Baku, 14. Juni, AZERTAC

Die Fußball-Europameisterschaft ist nicht nur ein weltweit beachtetes sportliches Highlight, sondern auch ein gesellschaftliches Ereignis, das die Menschen zusammenbringt. Kurz vor dem Eröffnungsspiel steigt die Spannung. Sehr viele Bürgerinnen und Bürger in Villingen-Schwenningen freuen sich auf das Großereignis und darauf, die Spiele gemeinsam zu genießen. Auch die Stadtverwaltung will ihren Teil zum Fußballfest beitragen.

Heute wird das Eröffnungsspiel der Fußball-Europameisterschaft vor erwarteten 67.000 Fans in dem Stadion in München angepfiffen, dem Stadion des FC Bayern München. Das Finale ist am 14. Juli im Olympiastadion in Berlin, der Hauptstadt Deutschlands. Es bietet derzeit 70.000 Menschen Platz.

Nachdem die Abendspiele erst um 21:00 Uhr angepfiffen werden, ist unter Berücksichtigung der tatsächlichen Spielzeit und einer Nachspielzeit nicht mit einem Spielende vor 23:00 Uhr zu rechnen. Für das Austrinken der Getränke und einen kurzen Austausch über das Spielgeschehen wird daher die Verweildauer in den Außenbewirtschaftungen etwas ausgedehnt.

Während der Gruppenphase erfolgt dies an den Spieltagen von Sonntag bis Donnerstag bis 23:30 Uhr. An Freitagen und Samstagen ist der Aufenthalt bereits bis 00:00 Uhr zulässig.

Mit Beginn der Finalrunden ist eine Verlängerung und ggf. ein Elfmeterschießen möglich. In diesem Fall – und nur dann – kann der Aufenthalt in den Außenbewirtschaftungen an Spieltagen bis 00:30 Uhr des Folgetages erlaubt werden. Wenn das Spiel dagegen innerhalb der regulären Spielzeit beendet ist, bleibt es bei 23:30 Uhr.

Angesichts des Fußballfestes im eigenen Land und der bundesweiten Euphorie für die Spiele werden die betroffenen Anwohner um Verständnis und Nachsicht gebeten, dass das etwas längere Feiern Auswirkungen auf das unmittelbare Wohnumfeld haben kann. Die Fußball-Europameisterschaft ist jedoch eine Gelegenheit, die Menschen zusammenzubringen, Grenzen zu überwinden und die Vielfalt in unserer Stadt zu fördern. Es wäre daher schön, wenn alle Bürgerinnen und Bürger das Fußballfieber teilen und die Begeisterung der Fans in den vier Wochen unterstützen würden.

In welchen Städten wird die Euro 2024 gespielt? - Für das Turnier wurden 10 Städte in 7 der 16 Bundesländer ausgewählt. Neben München (67.000 Plätze im Stadion) und Berlin (70.000) sind dies Köln (47.000 Plätze), Dortmund (66.000), Düsseldorf (47.000), Frankfurt (48.000), Gelsenkirchen (50.000), Hamburg (50.000), Leipzig (42.000) und Stuttgart (54.000).

Wie viele und welche Mannschaften nehmen an der Fußball-EM 2024 teil? - 20 der 24 teilnehmenden Teams sicherten sich ihren Platz bei der EM über Erfolge in verschiedenen Qualifikationsgruppen. Drei weitere Mannschaften qualifizierten sich in einem Play-off-Turnier von 12 Teams zwischen dem 21. und 26. März 2024. Die Gruppen für das Finalturnier in Deutschland wurden in der Elbphilharmonie in Hamburg ausgelost.

Muss sich auch die deutsche Fußball-Nationalmannschaft qualifizieren? - Als Gastgeber ist die Mannschaft Deutschlands automatisch qualifiziert und in Gruppe A des Finalturniers mit sechs Gruppen aus jeweils vier Teams gesetzt. Das Team des Deutschen Fußball-Bunds (DFB) wird das Eröffnungsspiel am 14. Juni in München bestreiten. Deutschland hat seit 1972 an jeder EM-Endrunde teilgenommen und ist 1972, 1980 und 1996 Europameister geworden.

Wann kann ich Tickets für die Euro 2024 kaufen? - Die 36 Spiele der Gruppenphase der Europameisterschaft sind ausverkauft. Fans können sich aber noch um Karten bemühen, wenn sich ihr Team für ein K.O.-Spiel ab dem Achtelfinale qualifiziert hat. Die Chancen, dabei noch Restkarten zu bekommen, sind allerdings auch nicht sehr groß. Alle Eintrittskarten werden als mobile Tickets zur Verfügung gestellt. Verbraucherschützer empfehlen, Tickets über offizielle Seiten wie das Ticketportal der UEFA zu kaufen. Bei inoffiziellen Ticketbörsen besteht die Gefahr, dass die Karten gefälscht oder ungültig sind.

Kann ich als Volunteer an der Euro 24 teilnehmen? - Zum ersten Mal in der Geschichte der Europameisterschaften planen der europäische Fußballverband UEFA und die 10 Gastgeberstädte ein gemeinsames Volunteer-Programm für 16.000 Menschen. Es gibt mehr als 25 Bereiche, in denen Volunteers arbeiten können. Bewerbungen sind ab dem 12. Juni 2023 möglich. Alle Details findest Du hier: https://www.euro2024volunteers.com/

Spielt der Klimaschutz bei der Euro 2024 eine Rolle? - Die UEFA und Deutschland räumen dem Klimaschutz bei der Euro 2024 einen besonderen Stellenwert ein. Um zum Beispiel die Entfernungen für Fans und Teams möglichst klein zu halten, sind in der Gruppenphase Mannschaften und Spielorte in die regionalen Cluster Süden (Frankfurt, München, Stuttgart), Westen (Dortmund, Düsseldorf, Frankfurt, Gelsenkirchen, Köln), Norden/Osten (Berlin, Hamburg, Leipzig) eingeteilt worden.