Ukraine erhält 254 Leichen ihrer Soldaten zurück

Baku, 14. Juni, AZERTAC

Russland hat der Ukraine die Leichen von 254 ihrer Soldaten übergeben.

Das teilte der zuständige Koordinierungsstab in Kiew mit. Demnach war das Internationale Komitee vom Roten Kreuz an der Übergabe beteiligt. Die meisten der getöteten Soldaten hätten im Osten in der Region Donezk gekämpft, hieß es.

Angaben zu einer Rückgabe toter russischer Soldaten wurden nicht gemacht.

In dem seit mehr als zwei Jahren dauernden Krieg sind Verhandlungen über die Rückgabe von Toten oder den Austausch von Gefangenen einer der wenigen Gesprächsfäden zwischen beiden Seiten.