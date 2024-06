Brasilianischer Botschafter besucht Ölhochschule Baku

Baku, 14. Juni, AZERTAC

Der brasilianische Botschafter in Aserbaidschan, Manuel Montenegro, hat die Ölhochschule Baku besucht.

Der brasilianische Diplomat lernte beim Besuch in der Schule den Uni-Campus kennen. Elmar Gasimov, Rektor der Ölhochschule informierte den Gast ausführlich über die modernen Lernbedingungen und die Forschungsumgebung an der Ölhochschule Baku. Der Rektor sprach die Bedeutung der Zusammenarbeit im Bildungsbereich an und stellte fest, dass die Absolventen der Schule in verschiedenen lokalen Industrieunternehmen sowie in den Unternehmen des Ölkonzerns SOCAR und in transnationalen Unternehmen arbeiten.

“Seit mehreren Jahren belegt die Ölhochschule Baku landesweit den ersten Platz bei der Anzahl der Stipendiaten des Präsidenten. Unsere Studenten machen ein Praktikum in transnationalen Öl- und Gasunternehmen, darunter auch in den Unternehmen von SOCAR. Dies spielt eine besondere Rolle bei ihrer Entwicklung zu hochqualifizierten englischsprachigen Fachkräften.“

Gasimov hinzu. Botschafter Manuel Montenegro sprach über die Aussichten für eine Zusammenarbeit zwischen der Ölhochschule Baku und den Hochschulen in Brasilien und betonte, dass es wichtig ist, die Beziehungen zwischen den beiden Ländern im Bildungsbereich auszubauen. Der brasilianische Diplomat würdigte die an der Ölhochschule Baku geschaffenen Bedingungen sehr.

Am Ende des Treffens wurde dem Botschafter eine Plakette als “Ehrengast“ der Ölhochschule Baku überreicht.