Bonn: UNO-Klimakonferenz geht zu Ende

Baku, 13. Juni, AZERTAC

In Bonn endet heute die zehntägige UNO-Klimakonferenz.

Ziel der Tagung ist es, die Weltklimakonferenz Ende des Jahres in der aserbaidschanischen Hauptstadt Baku vorzubereiten. Wichtigstes Thema bei den Beratungen in Bonn ist die sogenannte Klimafinanzierung. So sollen die Industrieländer jedes Jahr Milliardenhilfen für ärmere Länder bereitstellen. Dies wurde 2015 im Pariser Klimaabkommen festgelegt. Die Vereinbarung läuft noch bis 2025.

2022 wurde erstmals die angestrebte Summe von jährlich 100 Milliarden Dollar erreicht.