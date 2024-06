Fußball-Europameisterschaft: Zehntausende feiern bei Eröffnung von EM-Fanmeile in Berlin

Baku, 13. Juni, AZERTAC

Zwei Tage vor dem Start der Fußball-Europameisterschaft in Deutschland haben Tausende die Eröffnung der Fanmeile am Brandenburger Tor in Berlin gefeiert. Laut Angaben der Veranstalter kamen am Mittwochabend rund 30.000 Menschen zu der rund zweistündigen Show auf der Straße des 17. Juni.

Dort stimmten der Berliner Rapper Luciano, Popsänger Alvaro Soler sowie die Sängerinnen Elif und Leony auf das Turnier ein. Parallel dazu wurde auch ein Kulturprogramm eingeläutet, das die Fußball-EM in Berlin begleitet.

Auch in München kamen Zehntausende Zuschauer zu einem EM-Fanfest. Dort traten unter anderem die Pop-Stars Mark Forster, Nelly Furtado und Ed Sheeran auf.