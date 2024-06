Russland: Geiselnahme in Gefängnis gewaltsam beendet

Moskau, 16. Juni, AZERTAC

In Russland haben Sicherheitskräfte eine Geiselnahme in einem Gefängnis gewaltsam beendet.

Der Strafvollzugsdienst meldet auf dem Telegram-Kanal, die Geiselnehmer seien erschossen worden. Der Vorfall ereignete sich in einem Untersuchungsgefängnis in Rostow-am-Don. Mehrere Häftlinge hatten zwei Wärter in ihre Gewalt gebracht. Es soll sich um Anhänger der Terrormiliz IS gehandelt haben. Nach Angaben der Sicherheitsbehörden saßen sie wegen Terrorvorwürfen hinter Gittern.