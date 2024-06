Südkorea erwägt Waffenlieferungen an Ukraine

Baku, 21. Juni, AZERTAC

Südkoreas Regierung hat angekündigt, die Lieferung von Waffen an die Ukraine in Erwägung zu ziehen. Der mögliche Paradigmenwechsel folgt auf die Unterzeichnung eines Deals zwischen Russland und Nordkorea zur gegenseitigen Verteidigung im Kriegsfall. Derzeit leistet Seoul direkt keine Waffenhilfe an Kiew, weil ein Gesetz der südkoreanischen Regierung Waffenlieferungen in Kriegsgebiete verbietet.

Der Nationale Sicherheitsberater Chang Ho-jin sagte, Südkorea werde die Frage der Waffenlieferungen an die Ukraine überdenken, um dem Land zu helfen. Er verurteilte zudem das „umfassende strategische Abkommen“, das während des Gipfels zwischen dem russischen Präsidenten Wladimir Putin und dem nordkoreanischen Führer Kim Jong Un am Mittwoch in Pjöngjang unterzeichnet wurde, berichtete die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap . „Die Regierung ist sehr besorgt und verurteilt die Unterzeichnung des umfassenden strategischen Partnerschaftsabkommens zwischen Nordkorea und Russland, das die gegenseitige militärische und wirtschaftliche Zusammenarbeit stärken soll“, sagte Chang.