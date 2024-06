Schweiz: Nach Unwettern noch drei Menschen vermisst

Baku, 22. Juni, AZERTAC

In der Schweiz werden nach schweren Unwettern noch drei Menschen vermisst.

Im Kanton Graubünden im Südosten des Landes wurden nach Polizeiangaben insgesamt vier Menschen verschüttet. Eine Frau sei am Morgen gerettet worden.

Wegen Überschwemmungen sind in den Kantonen Graubünden und Wallis mehr als 200 Menschen von Evakuierungen betroffen. Der Ferienort Zermatt wurde von der Außenwelt abgeschnitten. Sowohl Zug- als auch Busverkehr mussten aufgrund gesperrter Straßen unterbrochen werden. Schulen blieben geschlossen. In den vergangenen Tagen hatten Gewitter mit Starkregen die Region am Matterhorn getroffen. Hinzu kommt die Schneeschmelze. Mehrere Flüsse traten über die Ufer. Auch andere Gebiete der Schweiz sind betroffen. Am Bodensee wurde die höchste Warnstufe ausgerufen.