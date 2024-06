Bootsunglück im Mittelmeer: Weitere 14 Leichen von Migranten gefunden

Baku, 22. Juni, AZERTAC

Wenige Tage nach einem Bootsunglück mit Migranten im Mittelmeer sind vor Italiens Küste 14 weitere Leichen entdeckt worden.

Damit stieg die Zahl der bestätigten Toten auf 34. Es wird befürchtet, dass sich noch weitere Leichen im Meer befinden. Überlebende des Unglücks berichteten Hilfsorganisationen von mindestens 50 Menschen, die an Bord gewesen sein sollen.

Das Boot hatte sich vor mehreren Tagen in der Türkei auf den Weg in Richtung Europa gemacht, kenterte jedoch in der Nacht zum Montag vor der Küste der süditalienischen Region Kalabrien. Elf Menschen konnten gerettet werden.