Ukraine-Krieg: Tote bei Luftangriffen auf Charkiw

Baku, 22. Juni, AZERTAC

Bei Luftangriffen russischer Armee-Einheiten auf die Stadt Charkiw im Nordosten der Ukraine sind drei Menschen getötet worden.

Nach Angaben von Präsident Selenskyj gab es zudem 19 Verletzte. Ein Wohnhaus sei getroffen worden, die Suche nach weiteren Opfern dauere an. In der vergangenen Nacht hatten russische Armee-Einheiten erneut die bereits geschwächte Energie-Infrastruktur der Ukraine unter Beschuss genommen. Ziel waren Kraftwerke in den Regionen Lwiw und Saporischschja. Wie die Regierung in Kiew mitteilte, handelte sich um die achte Angriffswelle auf die Energieinfrastruktur innerhalb von drei Monaten. Durch die gezielten Attacken kommt es immer wieder zu Stromausfällen und Energieengpässen.