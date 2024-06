Fußball-EM: Ukraine schlägt Slowakei mit 2:1

Baku, 21. Juni, AZERTAC

Bei der Fußball-Europameisterschaft hat die Slowakei in Düsseldorf mit 1:2 gegen die Ukraine verloren. Der Einzug ins Achtelfinale ist aber für beide Mannschaften weiterhin möglich.

Der Slowake Ivan Schranz brachte seine Mannschaft in der 17. Minute in Führung. Nach der Pause drehten Mykola Schaparenko (54.) und Roman Jaremtschuk (80.) aber die Partie zugunsten der Ukrainer.

In weiteren Begegnungen stehen sich am Abend Österreich und Polen sowie die Niederlande und Frankreich gegenüber. Die Partien finden in Berlin und in Leipzig statt.

Wegen Unwettergefahr sind die Fan-Zonen in Berlin derzeit geschlossen. Es ist noch nicht klar, ob sie um 18 Uhr wieder geöffnet sind.