Nahost: Internationales Rotes Kreuz meldet Beschuss von Zeltlager

Bei einem Granatenangriff im Gazastreifen sind nach Angaben des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz mehr als 20 Menschen getötet worden.

Mehr als 40 seien verletzt worden. Schwerkalibrige Geschosse seien in unmittelbarer Nähe des Büros des IKRK eingeschlagen. In der Umgebung leben hunderte geflüchtete Palästinenser in Zelten. Das von der Hamas kontrollierte Gesundheitsministerium im Gazastreifen meldete 25 Tote und 50 Verletzte bei dem Angriff. Die Hamas wirft der israelischen Armee vor, dafür verantwortlich zu sein. Deren Sprecher sagte, es gebe keine Hinweise darauf, dass die Armee einen Angriff in der humanitären Zone ausgeführt habe. Der Vorfall werde untersucht.