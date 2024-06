Bürgerkrieg: UNO warnt vor neuer Massenflucht aus dem Sudan

Baku, 20. Juni, AZERTAC

Die Vereinten Nationen warnen vor einer Massenflucht aus dem Bürgerkriegsland Sudan.

UNO-Flüchtlingskommissar Grandi sagte anlässlich eines Besuchs vor Ort, Millionen Menschen seien durch den Konflikt entwurzelt. Es drohe eine Hungersnot. Ohne konzertierte Friedensbemühungen könnten noch viel mehr Menschen vor dem brutalen Krieg in die Nachbarländer fliehen, warnte Grandi. Der Tschad und der Südsudan hätten jedoch gerade erst eigene Konflikte überwunden. Sie seien nicht in der Lage, weitere Millionen Menschen zu ernähren. Die Stabilität der Region sei in Gefahr.

Im Sudan kämpfen seit April vergangenen Jahres Vertreter der Militärregierung und der paramilitärischen Miliz RSF gegeneinander. Neun Millionen Menschen sind nach UNO-Angaben seitdem vertrieben worden. Fast zwei Millionen seien über die Grenzen des Landes hinaus geflohen.