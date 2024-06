Aserbaidschanischer Sambo-Kämpfer holt Bronze Multisportveranstaltung “BRICS Sports Games Kazan 2024“

Baku, 14. Juni, AZERTAC

Der aserbaidschanische Sambo-Kämpfer Rasul Aydamirov hat bei der internationalen Multisportveranstaltung “BRICS Sports Games Kazan 2024“ im russischen Kazan die Bronzemedaille gewonnen.

Er sicherte sich die Medaille in der Gewichtsklasse bis 98 Kilogramm.

Die internationale Multisportveranstaltung bringt rund 5.000 Athleten aus den BRICS-Ländern und eingeladenen Staaten zusammen. Die Teilnehmer treten in 29 Sportarten an und wetteifern in Kazan um 387 Preisverleihungen.

Insgesamt 97 aserbaidschanische Sportler werden in 11 Sportdisziplinen antreten, darunter Rudern, Kanufahren, Judo, Tischtennis, Karate, Sambo und Ringen.