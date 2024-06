Fußball-EM: Türkei trifft heute auf Georgien

Baku, 18. Juni, AZERTAC

Die Gruppe F steigt ins EM-Turniergeschehen ein! Die Türkei trifft auf Georgien. Die Türken freuen sich auf eine EM mit Heimspielatmosphäre. Die Georgier sind zum ersten Mal bei einer EM dabei.

Türkei: Die Türkei freut sich auf eine EM mit Heimspielatmosphäre. Zahlreiche Deutsch-Türken werden das Team des italienischen Trainers Montella in Dortmund unterstützen. Sportlich ist die Mannschaft um Inter-Mailand-Star Calhanoglu schwer einzuschätzen. Die Leistungen in den Testspielen gingen weit auseinander. Gegen Georgien ist die Türkei jedoch Favorit.

Georgien: Für Georgien wird die Partie in jedem Fall historisch. Erstmals überhaupt tritt die Nationalmannschaft bei einer EM-Endrunde an. In der Gruppe, in der neben der Türkei auch Portugal und Tschechien spielen, ist die Elf des früheren Bayern-Profis Willy Sagnol Außenseiter. Große Hoffnungen ruhen auf Offensivmann Chwischa Kwaratschelia von der SSC Neapel. Der 23-Jährige ist der große Star des Teams.