Zahl der Vertriebenen weltweit erreicht mit 120 Millionen Höchststand

Baku, 13. Juni, AZERTAC

Die Zahl der Vertriebenen weltweit hat einen neuen Höchststand erreicht.

Wie das UNO-Flüchtlingshilfswerk UNHCR in Genf mitteilte, sind derzeit 120 Millionen Menschen auf der Flucht. Neue und sich verändernde Konflikte, aber auch seit langem bestehende Krisen hätten zum zwölften Anstieg in Folge geführt, hieß es.

Als Beispiel wird der Konflikt im Sudan genannt. Dort wurden seit April 2023 neun Millionen Menschen vertrieben. Zählt man die Menschen hinzu, die bereits früher vor Krieg und Gewalt fliehen mussten, sind es fast elf Millionen. In Folge des Krieges in Syrien befinden sich nach Angaben des UNHCR rund 14 Millionen Menschen innerhalb und außerhalb des Landes auf der Flucht. Auch in der Demokratischen Republik Kongo und in Myanmar wurden Millionen von Menschen durch heftige Kämpfe innerhalb des Landes vertrieben.

UNO-Flüchtlingskommissar Grandi sagte, dieses Leid müsse die internationale Gemeinschaft dazu bringen, umgehend zu handeln und die Fluchtursachen zu bekämpfen.