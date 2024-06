Aserbaidschanische Universitäten nehmen an Global Sustainable Development Congress 2024 teil

Baku, 11. Juni, AZERTAC

Aserbaidschanische Universitäten nehmen als Aussteller am Global Sustainable Development Congress (GSDC) teil. Dieser wird von Times-Higher-Education (THE) veranstaltet und findet vom 10. bis 13. Juni 2024 in Bangkok, Thailand statt. THE bringt bei dem bereits zum dritten Mal stattfindenden GSDC rund 3.000 internationale Vordenker und Innovatoren zusammen, um Lösungen für die Nachhaltigkeitsproblematik zu diskutieren.

Am zweiten Veranstaltungstag werden darüber hinaus, in einer exklusiven Live-Präsentation, die wichtigen THE Impact Rankings 2024 verkündet. Das THE Impact Ranking stellt die einzige globale Rankingtabelle dar, in der Universitäten anhand der Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (SDGs) beurteilt werden. Seit 2022 beteiligt sich die TU Dresden mit dem Sustainable Development Goal (SDG) 9 (Industrie, Innovation und Infrastruktur) am THE Impact Ranking mit der hervorragenden globalen Platzierung 59.

Die Teilnahme am GSDC unterstreicht das Engagement der aserbaidschanischen Universitäten für Nachhaltigkeit und bietet eine sehr gute Gelegenheit, um die Vielfältigkeit der Bestrebungen hin zu einer nachhaltigen Zukunft darzustellen.

Sie ergänzt bereits bestehende Angebote, wie z.B. das breitgefächerte Portfolio an nachhaltigkeitsbezogenen internationalen Masterstudiengängen (Water Security and Global Change, Hydro Science and Engineering und Tropical Forestry) und Projekte und Programme (ABCD-Centre, CIPSEM, COMPOLL) welche im Handlungsfeld Lehre der kürzlich veröffentlichten Nachhaltigkeitsstrategie verankert sind.

Darüber hinaus werden die erfolgreichen Nachhaltigkeitsinitiativen Green Office, Nachhaltiger Campus und Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) aus dem Handlungsfeld Campus und Betrieb der Nachhaltigkeitsstrategie vorgestellt.

Da es sich bei dem Thema Nachhaltigkeit aber immer um eine gemeinsame Verpflichtung und ein kollektives Engagement handelt, wird auch die weitere Vernetzung mit wichtigen akademischen Institutionen zum Thema nachhaltige Entwicklung in Forschung und Lehre (z.B. ASEAN University Network), mit außeruniversitären Stakeholdern (z.B. aus den Vereinten Nationen - UNEP, UNDP, UNESCO), und auch mit Partnern aus der Wirtschaft beim GSDC nicht zu kurz kommen.

In einer zum Kongress herausgebrachten Statement beschreibt THE dessen Inhalt wie folgt: "Der Kongress stellt das übliche Denken darüber in Frage, was Hochschulen, Regierungen, Unternehmen und die Gesellschaft tun müssen, um die Gesellschaft bei der Erreichung der Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDGs) der Vereinten Nationen zu unterstützen, und ist ein Aufruf zum Handeln für globale Universitäten, ihre Bildungs-, Forschungs-, Innovations- und Outreach-Programme auf greifbare Ergebnisse auszurichten."

Die aserbaidschanischen Universitäten zeigen mit ihrer aktiven Präsenz auf dem GSDC, dass sie diesem Aufruf zum Handeln folgen und aktiv an dessen Umsetzung beteiligt sind.

Die ADA-Universität, die Aserbaidschanische Staatliche Öl- und Industrie-Universität, die Architektur- und Bauuniversität Aserbaidschan, die Aserbaidschanische Staatliche Kultur- und Kunst-Universität, die Staatliche Universität Baku, die Ingenieursuniversität Baku, die Ölhochschule Baku, die Staatliche Universität Nachitschewan und die Staatliche Universität Sumgayit vertreten Aserbaidschan GSDC.