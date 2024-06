Aserbaidschanischer Außenminister trifft seine deutsche Amtskollegin

Baku, 11. Juni, AZERTAC

Aserbaidschans Außenminister Jeyhun Bayramov hat sich am Dienstag im Rahmen seines Arbeitsbesuchs in Deutschland mit seiner deutschen Amtskollegin Annalena Baerbock getroffen.

Die Seiten wiesen bei dem Treffen darauf hin, dass sie den Beziehungen zwischen Aserbaidschan und Deutschland große Bedeutung beimessen, und äußerten den Willen, diese Beziehungen auszubauen.

Zudem wurde betont, dass es im Rahmen der 29. Sitzung der Konferenz der Vertragsparteien (COP29) des Rahmenübereinkommens der Vereinten Nationen über Klimaänderungen, die dieses Jahr in Aserbaidschan stattfinden soll, weitere Möglichkeiten für eine Zusammenarbeit zwischen Aserbaidschan und Deutschland gibt. Sie wiesen auf die erfolgreiche Mitorganisation des “Petersberger Klimadialogs“ sowie auf die Bedeutung der laufenden Bonner Klimakonferenz hin.

Minister Bayramov sprach die aktuelle Lage und Realitäten in der Region in der Nachkriegszeit und im Versöhnungsprozess zwischen Aserbaidschan und Armenien sowie die Herausforderungen und Chancen des Friedensprozesses an. Er bezeichnete die anhaltenden Ansprüche auf Aserbaidschans territoriale Integrität in der armenischen Verfassung als Hindernis für die Unterzeichnung des Friedensvertrags.

Bei dem Treffen wurden Meinungen über andere regionale Themen von beiderseitigem Interesse ausgetauscht.