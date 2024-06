Batabat, Ilandagh sind im Frühling mega faszinierend

Baku, 1. Juni, AZERTAC

Wer denkt, um schöne Naturwunder zu sehen, muss man zwingend ins Ausland reisen, liegt falsch. Denn auch Aserbaidschan hat so einige besondere Landschaftshighlights zu bieten, von denen man vielleicht gar nicht wusste, dass diese überhaupt existieren.

Auch in der Autonomen Republik Nachitschewan gibt es sehr viele schöne Orte, die als ideale Orte für den Sommertourismus gelten. Nachitschewan hat viele schöne Naturjuwele. Die Natur jener Region des Landes ist im Frühling mega faszinierend. Der See Batabat, der Berg Ilandagh, die schwimmende Insel sind die schönsten Naturjuwelen von Nachitschewan.

Batabat See

Eiskalt, tiefblau, kristallkar. Der See Batabat ist echtes Naturjuwel und herrliche Erfrischung für erschöpfte Wanderer. Von seiner Schönheit ganz zu schweigen.

Batabat ist ein Teil des staatlichen Naturschutzgebietes Schahbuz in der Autonomen Republik Nachitschewan von Aserbaidschan. Hier finden sich fast alle vier Jahreszeiten vor. Batabat zwischen den Bergen liegt im Bezirk Schahbuz von Nachitschewan. Er befindet sich ca. 2.500 Meter über dem Meeresspiegel. Der See hat eine Fläche von 16 ha. Bemerkenswert ist es, dass es hier auch kleine torfige Inseln gibt, die auf der Wasseroberfläche schwimmen. Batabat gilt als reich an Karbonat, Hydrokarbonat, Kalium, Natrium und Magnesium mineralisierten Quellen mit heilender Wirkung. Ärzte verschreiben diese mineralreichen Quellwasser, um Magen-und Darmerkrankungen zu heilen.

Nicht weit von der Stadt Nachitschewan liegt Batabat. Man braucht ca. eine Stunde bis dahin zu fahren.

Hier ist die Natur einfach faszinierend. Batabat ist ein Naturwunder, eine reizende Gegend in Nachitschewan. Ein sonniges, mildes Klima, eine wunderschöne Berglandschaft verleihen dem See eine besondere Schönheit und locken zahlreiche Urlauber aus Nachitschewan, anderen Regionen des Landes sowie ausländische Touristen an.

Eine Kombination aus Berg- und Wiesenblick mit hohen grünen Gräsern und bunten Blumen schafft ein wunderbares Tableau. Der See ist auch berühmt für sein reines Wasser, das einen kristallklaren Blick hat und das Tableau der Schönheit als Spiegel widerspiegelt. Das Seegebiet ist ländlich, und die Menschen übernachten nicht rund um den See, weil das Gebiet wilde Tiere beheimatet. Planen Sie daher eine kleine Tour von wenigen Stunden zum Batabat Lake ein.

Wenn Sie am Ende etwas mehr Zeit in Nachitschewan haben, würde wir Ihnen empfehlen, den See Batabat zu besuchen.

Ilandagh

Der Berg „Ilandagh“ mit einer Höhe von 2415 m gehört zu den wichtigsten Symbolen der Autonomen Republik. Der Ilandagh liegt am linken Ufer des Flusses Alinja, 6 km östlich des Dorfes Kyrna. Im Mittelalter gab es auf einem seiner Hänge eine Siedlung. Ilandagh war schon immer ein geheimnisvoller Ort, der die Einheimischen zu Legenden inspirierte.

dÜbersetzt bedeutet der Name „Schlangenberg“. Nach einer Legende konnten sich dort redliche Menschen vor Schurken verstecken, die von Schlangen gebissen wurden. Obwohl es auf dem Berg laut den Einheimischen gar keine Schlangen gibt. Nach einer weiteren Legende zerbrach die Arche Noah an dem Berg und eilte die Bergspitze in zwei Teile.

Der Legende nach hat die Arche Noah die Form des Ilandagh verändert. Noah begriff in diesem Moment, dass Land in der Nähe war. Er beendete seine Reise etwa hundert Kilometer entfernt, wo die Arche auf einem anderen Berg aufsaß, der höher als der Ilandagh war. Einen atemberaubenden Blick auf den Ilandagh hat man von einer alten Festung aus, die auf dem Gipfel eines nahen Bergs liegt.

Eiskalte Wasserquellen

Eiskalte Wasserquellen wie Khan Arazi, Arpatschay, die schwimmende Insel Batabat, Zor Bulagh, Pazmai-Wasserfall gehören auch zu den Symbolen der Autonomen Republik Nachitschewan.

Eine Reihe von Dörfern wie Badamli, Sirab und Vaychir in den Rayons von Nachitschewan sind durch ihre Mineral-und Heilwässer nicht nur in Aserbaidschan, sondern auch weit über die Grenzen des Landes berühmt.