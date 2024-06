Aserbaidschan und Kuba erörtern Aussichten für weitere Entwicklung der Tourismuskooperation

Washington, 7. Juni, AZERTAC

Der aserbaidschanische Botschafter in Kuba, Ruslan Rzayev, hat sich mit dem kubanischen Tourismusminister Juan Carlos Garcia Granda getroffen. Im Mittelpunkt des Treffens standen die Weiterentwicklung der bilateralen Beziehungen und die Möglichkeiten für eine Zusammenarbeit zwischen Aserbaidschan und Kuba in Bereichen wie Tourismus, Hotelmanagement und Verwaltung von Touristeneinrichtungen. Die Seiten erörterten auch Fragen des Expertenaustauschs in diesem Sektor und spezialisierten Hochschulen.

Während des Treffens erinnerten die Seiten an frühere Besuche von Vertretern aserbaidschanischer Tourismusagenturen in Kuba und betonten die Bedeutung der Fortsetzung solcher Austausche und der Teilnahme an internationalen Ausstellungen, die in beiden Ländern organisiert werden.